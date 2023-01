Cimitero, restyling al palo "Attendiamo da 13 anni"

Il comune di Grizzana Morandi sta lavorando per risolvere la difficile situazione che si è creata nel cimitero di Pian di Setta. Come segnalato anche da qualche lettore, alla fine del 2009 è iniziato un intervento di restauro conservativo, ma a 13 anni di distanza non è stato possibile ancora conclude questa opera con le diverse segnalazioni che sottolineano come l’opera di ripristino procedano a passo di lumaca. C’è un problema burocratico di difficile soluzione, come spesso succede nei cimiteri dei paesi di montagna: i tombini sono di proprietà dei parenti e non è così facile risalire a chi sia l’attuale possessore dato che anche chi lo ha acquistato è deceduto e quindi, nella migliore delle ipotesi, c’è di mezzo un solo erede. Con un lavoro certosino gli uffici stanno cercando di reperire tutti i titolari, ma in alcuni casi non è così facile, tanto che l’amministrazione sta cercando un piano alternativo che consenta di uscire da questa fase di stallo. "Stiamo cercando - spiega il sindaco di Grizzana Franco Rubini – una strada che ci consenta di procedere con lavori anche senza il consenso di chi non siamo riusciti a contattare nonostante i tanti tentativi. E’ chiaro che così non possiamo più andare avanti e abbiamo l’urgenza di intervenire anche per evitare che la situazione peggiore. Il trovare uno stratagemma che ci consenta di intervenire potrebbe rivelarsi utile in altre situazioni simili, anche se ci auguriamo che non ce ne sia bisogno".

In effetti sono parecchi i cimiteri che insistono sul territorio grizzanese che anche in questo conferma tutta la sua singolarità. Ad esempio è nella sua area di appartenenza anche quello di Pioppe di Salvaro, con la locale parrocchia che è, però, nel comune di Marzabotto e serve anche la parte del paese che è territorio di Vergato. Insomma un bel groviglio che rischierebbe di rendere ancora più complicata la situazione se non fosse già stato individuato lo strumento legale per intervenire. Va anche ricordato che il cimitero di Pian di Setta fu luogo di un atto vandalico nell’aprile del 2017. Nel pomeriggio alcune persone, rimaste ignote, danneggiarono alcune tombe con i relativi arredi funebri. A nulla servirono i vari appelli per provare ad identificare i responsabili.