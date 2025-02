Cineclub: amori e duelli con ’Scaramouche’

Appuntamento questa sera alle 20,30, al Cinema Perla di via San Donato 38, per concedersi un tuffo nel passato e nei ricordi. Sarà infatti proiettato ’Scaramouche’ di George Sidney (1952) in versione originale, con i sottotitoli. "La spada è come la rondine. Se la stringi con forza, la soffochi. Se allenti la presa, se ne va via". Basta questa citazione per individuare lo stile di uno dei film di cappa e spada più spettacolari di sempre: ’Scaramouche’ è un’avventura travolgente tra duelli all’arma bianca, intrighi politici e passioni ardenti. Ambientato nella Francia prerivoluzionaria, il film segue André Moreau, un giovane nobile in fuga dopo l’uccisione del suo migliore amico per mano del crudele marchese de Maynes. Trova rifugio tra i comici itineranti, assumendo l’identità di Scaramouche. Cast straordinario: Stewart Granger, Eleanor Parker, Janet Leigh e Mel Ferrer.

