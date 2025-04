Cinema Aurora, conto alla rovescia

Il grande schermo del cinema Aurora di Monghidoro, in via Vittorio Emanuele, sta per riaccendersi. Un cinema storico, nato nel Dopoguerra e diventato famoso per aver ospitato i primi passi del giovane Gianni Morandi, prima come ragazzo addetto alle vendite del bar e poi per i primi concerti. Chiuso definitivamente una decina di anni fa, con grande sconforto dei residenti che per una proiezione dovevano andare a Bologna o Loiano, sembrava destinato a un triste epilogo. Così la sindaca Barbara Panzacchi: "Dopo ritardi dovuti a intoppi burocratici a cui il nuovo gestore del cinema – Paolo Persiani – ha fatto fronte con pazienza e caparbietà sabato 12 aprile partirà il progetto artistico del nuovo cinema Aurora. Dalle rassegne ai cineforum, dalle novità alle retrospettive, con l’obiettivo di far ritornare al cinema vecchie e nuove generazioni. Non solo cinema, ma anche teatro, con nuove forme eterogenee di spettacolo, come le stand-up comedy".