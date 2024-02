Cinema Bellinzona, il caso: "Chiudendolo si tolgono i vantaggi ai parrocchiani"

La petizione su Change.org ieri sera aveva già oltrepassato le 5.500 firme, rincorrendo quel traguardo delle 7.500 che si è posta solo cinque giorni fa. Il Cinema Bellinzona, grazie all’iniziativa di Mario Ferroni, cittadino e abitante del quartiere Saragozza, sta riscuotendo tanta attenzione, rinforzata anche dall’intervento-appello sul nostro giornale del regista Pupi Avati, che lì ha passato parte della giovinezza, anche cinematografica.

Il Bellinzona è ora sotto i riflettori e questo servirà tra un paio di settimane, quando nel corso di una nuova riunione – dopo quella di qualche giorno fa davanti a 50 parrocchiani, che ha portato a galla la questione sfratto – saranno i parrocchiani a decidere il futuro del cinema, come ha detto fra’ Giacomo, il responsabile regionale dei Cappuccini, dopo che la cessione in comodato d’uso del convento di San Giuseppe all’Alma Mater, per ospitare uno studentato, ha ristretto le attività parrocchiali al 30% dello spazio che ricoprono ora.

In questa orbita è finito anche lo schermo del Bellinzona, a rischio chiusura se si vorrà utilizzare la sala cinematografica come luogo di incontro per attività differenti, per esempio dedicandolo alle attività degli Scout. Mario Papini, gestore con altri soci del cinema che ama le prime visioni e i film d’essai e che dal 2021 cura l’azzeccatissima programmazione da sold out, non vuole entrare in polemica con i frati, ma dice: "Forse la questione del cinema come centro di aggregazione è stata un po’ sottovalutata e se i frati pensano che il cinema serva di più per le attività parrocchiali che ad accontentare anche i parrocchiani, forse va fatto un ragionamento in più – spiega –. Difatti anche loro, oltre alle tante persone che vengono da altre parti della città, fruiscono dell’eccellente programmazione". E chiosa: "Mi sento di dire che devono forse pensare anche a tutti gli anziani che vengono al cinema e passano la giornata insieme, l’anno scorso abbiamo fatto 11.000 ridotti, un segno forte".

Nel frattempo arriva un appello anche dalla Slc-Cgil: "Come sindacato – si legge – siamo in attesa di una risposta da parte della proprietà, rispetto alla nostra richiesta di incontro per la difesa dei tre posti di lavoro. Siamo inoltre in attesa di poterci confrontare sul futuro del cinema stesso, che per noi rappresenta un luogo indispensabile della cultura cinematografica di qualità del territorio bolognese, una ’sala di comunità’ a cui i cittadini non intendono rinunciare e che insieme a tante altre esperienze di qualità, grandi e piccole, ha permesso alla nostra città di resistere al drammatico periodo del Covid e di essere all’avanguardia nell’attuale rilancio della visione in sala dei film".

Benedetta Cucci