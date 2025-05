Il Cinema Capitol riapre? Sindaco Lepore: “Dialogo con la proprietà, la situazione si sbloccherà”

Bologna, 10 maggio 2025 – Nuova vita per il cinema Capitol. Una frase più volte sentita a Bologna. Tanto che ieri il sindaco Matteo Lepore, da piazza XX Settembre, ha nuovamente citato il multisala di via Indipendenza, all’angolo con via Milazzo, per una possibile riapertura. Perché il Capitol è chiuso dal 29 maggio del 2017. Ovvero quasi otto anni fa. Un tempo eterno. Non solo per chi ama il cinema, ma per tutti i bolognesi. “C'è un dialogo in corso con la proprietà, anche questa situazione si sbloccherà”, ha però detto Lepore.

L’ultimo giorno di programmazione

Era domenica 28 maggio del 2017. Qualche giorno prima l’ultimo gestore del cinema, Alessandro Morandi Berselli tramite Cine Servizi, fece l’annuncio sul multisala Capitol. Una chiusura che però aveva la sensazione di essere transitoria. L’intera struttura tra via Indipendenza e via Milazzo veniva ceduta alla Kepler srl che ha poi fatto un contratto di affitto alla Capri group, “un serio gruppo imprenditoriale attivo nel settore tessile – diceva Morandi – che si è impegnato a riaprire il cinema, accanto ad altre attività commerciali, dopo avere terminato la ristrutturazione dell’immobile”.

Ma dopo la cessione questo passaggio non è mai avvenuto. Il sindaco era Virginio Merola che disse: “Siamo pronti a fare la nostra parte e ad agevolare un accordo”. Via così le macchine di proiezioni e gli schermi. Per i lavori si parlava di 7-8 mesi, ma invece oggi siamo esattamente tra i sette e otto anni. Ma la promessa era una: “Il cinema Capitol resterà”. Ma ancora è da chiarire come.

Uno schema di convenzione per la riqualificazione

Nel dicembre del 2019 si torna a parlare del cinema Capitol. Ma con un volto diverso. La giunta comunale approva lo schema di convenzione per la riqualificazione dell’ex multisala di via Indipendenza. Ma come? Mantenendo sì il cinema, ma in parte, con un rapporto con la Fondazione Cineteca per consentire l’utilizzo delle sale per le scolaresche con tariffe a prezzi calmierati. Per la restante parte ecco uno spazio commerciale.

Una delibera che venne promossa da tre assessori della Giunta, tra cui l’attuale sindaco Lepore, ai tempi responsabile della Cultura e della promozione della città. Ma anche in questo caso tutto rimase solo a tavolino. Anzi, negli anni la struttura in pieno centro, a due passi da piazza XX Settembre, inizia a vivere una situazione di degrado. Un anno dopo, nel dicembre del 2020, nell’ennesimo incontro tra amministrazione e proprietari, si arrivò alla conclusione che “il progetto non decolla”.

Lotta al degrado

Le parole del sindaco Lepore sono arrivate proprio dalla vicina piazza XX Settembre, quella zona che da gennaio fa parte di un progetto per “spazzare via l’illegalità”, grazie all’accordo tra Comune, forze dell’ordine e Confcommercio Ascom.

E pensare che nel giugno del 2024, poco meno di un anno fa, si arrivò a pensare la struttura come palestra. Sempre con l’obiettivo di combattere il degrado e rendere più vivibile la zona. Così, la trattativa che nel 2020 si arenò, ora sembra essere ripartita, secondo quanto detto da Lepore aprendo uno spiraglio su una storia che per tanti era finita nel dimenticatoio. Sperando che questa, per tutti i bolognesi, sia la volta buona.