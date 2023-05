’Cinema diffuso’, gli alunni scelgono i film

PIANORO

Proprio nel periodo dei grandi festival dedicati alla settima arte, anche Pianoro ospita per la prima volta una manifestazione del cinema diffuso, il ’Pianoro School Film Festival’. Nasce da una visione della professoressa Chiara Tomaiuolo, ma sono stati i cinquecento alunni delle scuole di Pianoro e Rastignano a organizzare la due giorni di festa insieme alla Cineteca di Bologna. Si inizia domani mattina, alle 10,30, con il convegno ’Il cinema: una fonte di ’quel tempo chiamato medioevo’’ al Museo di Arti e Mestieri (via Gualando 2). Per proseguire, alle 16, alla scuola Vincenzo Neri di via Gramsci 14 con le proiezioni di ’Il bambino che scoprì il mondo’

di Alê Abreu e il cult ’Goonies’ di Richard Donner. Sempre alle 16 di domani, ma alla scuola Margherita Hack sarà poriettato ’Il ragazzo invisibile’ di Gabriele Salvatores. Mentre il Marchesini Group di Pianoro alle 17 ospita il convegno ’Media Education. Per un’educazione ai e con i media’ e la premiazione dei cortometraggi da parte di una giuria di studenti del Dams realizzati dai ragazzi dell’istituto comprensivo di Pianoro e della scuola media Hack di Rastignano grazie all’aiuto del Centro di didattica del cinema Rosencrantz&Guildenstern e dell’agenzia Wetrust.

Al Centro Pianoro Factory (via dello Sport 23) alle 18,30 proiezione di un cortometraggio a cura della scuola dell’infanzia Colibrì di Pianoro realizzato con Rosencrantz&Guildenstern. Roald Dahl e il suo ’Versi perversi’ saranno alle 18 al Teatro Arcipelago; mentre in piazza dei Martiri 21 dopo i saluti della sindaca Franca Filippini e della dirigente scolastica Liana Baldaccini, sarà presente il questore di Bologna Isabella Fusiello alla visione di un altro grande classico, ’Cantando sotto la pioggia’, che presenteranno le alunne Giulia Schiavina, Paola Porporato, Benedetta Roncon, Elisa Muccini insieme a Tomaiuolo.

La seconda e ultima giornata di festival, sabato, si apre con il seminario per docenti a cura della Cineteca: ’Educare all’audiovisivo: prospettive ed opportunità’ alla biblioteca di Rastignano. E, dalle 10 di mattina fino a sera, via alle proiezioni: ’Azur e Asmar’ di Michel Ocelaot, ’La volpe e la bambina’, ’Glass boy’ di Samuele Rossi, ’Il mago di Oz’ di Victor Fleming, ’Il mio vicino Totoro’ di Hayao Miyazaki e ’Principi e principesse’ di Michel Ocelot. La chiusura del festival è affidata al concerto degli alunni dell’indirizzo musicale dell’istituto comprensivo con i musicisti della scuola Impulliti e la partecipazione dei bimbi della primaria Sabbi. Appuntamento in piazza dei Martiri alle 21. L’ingresso a tutti gli eventi è libero fino a easurimento posti.

Amalia Apicella