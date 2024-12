Cinema e liscio d’autore. Rohrwacher in concerto

Bologna le vuol bene, ma anche lei adora la nostra città. Con cui, da tempo, si è costruita una relazione speciale che l’ha portata a divenire anche parte del Cda della Cineteca. Alice Rohrwacher è una regista ma anche un’artista multiforme che, ad ogni atto della sua creatività, arriva in città per una condivisione col pubblico all’ombra delle Due Torri. E da quando c’è il Modernissimo, l’abbiamo davvero vista all’opera nelle sue tante vesti, l’ultima delle quali è quella di creatrice di mondi paralleli, grazie all’installazione Bar Luna nella galleria Modernissimo sotto piazza re Enzo, un’esposizione pensata come un viaggio, ma anche come la creazione di un bar da cui ammirare la Terra da un’altra prospettiva.

Ma eccola arrivare oggi alle 18 sul palco del mitico cinema che quest’anno si è aggiudicato il Biglietto d’oro assegnato dall’Anec come monosala italiana con il maggior numero di spettatori tra novembre 2023 e novembre 2024. Proprio quell’anno di vita compiuto il 21 novembre, celebrato con una bella rassegna di film Best of Modernissimo, ovvero i cult di questi 12 mesi, che Alice Rohrwacher – passata di qua anche in versione di regista, naturalmente, con La chimera –verrà a festeggiare in versione di musicista, con la sua ensemble Banda del Comitato. Nata nelle campagne umbre nel 2016 propone un "liscio d’autore", fatto di atmosfere ironiche e poetiche, viaggiando con grazia tra sonorità manouche, folk, jazz e della canzone italiana anni Sessanta. Oltre ad Alice Rohrwacher (fisarmonica, voce), La Banda del Comitato è composta da Martina Sciucchino (voce, ukulele, percussioni), Francesco Rosati (chitarra, voce), Leonardo Gazzurra (trombone), Filippo Bianchini (sax), Lorenzo Calvanelli (basso), Pierluigi Cinnirella (batteria, percussioni). Non è la prima volta che un gruppo musicale si esibisce sull’eclettico palco della sala cinematografica, ma in questo caso sarà pura musica senza una proiezione, proprio per far festa… e chissà se vedremo gente ballare! Al Modernissimo, va detto, ci si aspetta ormai di tutto e di più. Nel frattempo, fino al 16 gennaio, sarà possibile visitare il Bar Luna, percorso ispirato ai temi e all’immaginario cinematografico di Rohrwacher, con particolare attenzione ad alcuni temi che attraversano il suo ultimo film La chimera, ispirato al mito di Orfeo ed Euridice.

Benedetta Cucci