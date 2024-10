Cinema, festival di Porretta. Omaggio a Glauber Rocha

Lavori in corso, in attesa del Festival del Cinema di Porretta Terme. Dal 7 al 15 dicembre torna la storica manifestazione, crocevia e punto di incontro per i cinefili dell’Appennino. È uscito da qualche giorno il manifesto della 23esima edizione: l’icona scelta per il 2024 sarà il regista Glauber Rocha, uno degli autori più influenti della storia del cinema brasiliano. La bella immagine ritrae il regista nell’atto di costruire con le mani un cono attorno al proprio orecchio nel gesto di chi si sforza di sentire un rumore, chissà che non fosse l’eco del suo immaginario mitologico affievolito dalla fama e dai meccanismi dell’industria culturale. Irriducibile anti imperialista, nella fase declinante della propria parabola artistica Rocha fu accusato da Francois Truffault di fare film per avere successo sul mercato internazionale.

La locandina di quest’anno celebra il legame del festival con il proprio passato: Rocha, negli anni ‘60, ebbe con Porretta e la sua Mostra internazionale del Cinema libero, antenata dell’attuale manifestazione, una frequentazione che lo portò sull’Appennino in diverse occasioni. In paese qualcuno lo ricorda ancora, nel mezzo di una serata di eccessi alcolici, intento a lanciare una fioriera nella vasca della piscina olimpionica costruita da poco.

Molti eventi della prossima edizione non sono ancora noti, ma alcuni punti fermi ci sono già. Torna, come ogni anno, il Premio Petri che verrà conferito a un film italiano che si sia particolarmente distinto per l’impegno sociale, selezionato da una "short list" di cinque titoli. Quest’anno gli spettatori potranno partecipare a un evento speciale dedicato al cinema di Francesco Guccini. Il celebre cantautore, che risiede nella vicina Pavana, ha un trascorso al cinema tutt’altro che trascurabile: ha fatto l’attore in una decina di film. Guccini ripercorrerà la propria esperienza sul set e racconterà del proprio rapporto con la settima arte in un incontro pubblico al cinema Kursaal.

Fabio Marchioni