Cinema Fossolo, cambia lo scenario: si fa avanti Andrea Occhipinti

Di ieri la notizia che Andrea Romeo e la sua scuderia Pop up Up Cinema non sono più in trattativa per la nuova gestione, con la proprietà del Cinema Fossolo Sabrina Azzaroni. Si dava per quasi fatta la riapertura nel reame Pop Up dopo l’uscita di scena di Alessandro Morandi Berselli e la sua Amb. E invece oggi si presenta un nuovo scenario e si fa sempre più probabile la strada nazionale del Circuito Cinema, con voci che suggeriscono il nome del suo Ad Andrea Occhipinti (fondatore di Lucky Red) come interessato numero uno, visto che Seac (che gestisce direttamente sotto le Torri i cinema Odeon Multisala ed Europa Cinema e attraverso la partecipata Circuito Cinema Bologna Rialto Multisala e Roma d’essai) ha smentito immediatamente la possibilità di un inglobamento del Fossolo nel suo ventaglio di sale. Eugenio Fuschini, amministratore delegato di Seac film Srl, afferma di non aver seguito la vicenda. "Ci siamo trovati un po’ in mezzo – riferisce – ma non siamo parte in causa, come Seac Film siamo fuori, a noi non interessava". Non è arrabbiato per un possibile scavalcamento sul territorio da parte del vertice romano di Circuito Cinema, "più che altro sorpreso se lo fosse", anche se non ha assolutamente certezze sulla faccenda. Interpellato sulla questione anche Mario Papini, direttore commerciale di Seac e di Bim distribuzione, che non esclude ci siano delle trattative con Roma.

"Può darsi che ci siano delle trattative concluse, ma non glielo so dire di preciso". Un bel puzzle di nomi e uno spaccato della distribuzione cinematografica italiana, quella attorno al cinema di via Lincoln, che, seppur senza una soluzione e la parola fine a decretarne la certa salvezza, fa comunque pensare al vivo interesse che c’è ancora attorno alle sale cinematografiche da parte delle alte sfere della distribuzione italiana, in cui il circuito ben assortito fa certamente la differenza.

Benedetta Cucci