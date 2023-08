Cinema Fossolo, indietro tutta Romeo: "La gestione non è nostra"

Nuova, brusca svolta nel futuro incerto del cinema Fossolo. A inizio mese le voci dell’abbandono da parte del gestore Alessandro Morandi Berselli. Poi la notizia che la proprietà (l’imprenditrice bolognese Sabrina Azzaroni) aveva avviato trattative con Andrea Romeo e la sua scuderia Pup Up Cinema, pronto a garantire in tempi brevi la riapertura della sala di via Lincoln. Ieri, la notizia di una brusca frenata.

"A seguito della comunicazione della proprietà sulle ’trattative in fase estremamente avanzata’ per un ingresso del cinema Fossolo nel Gruppo Pop Up Cinema – commenta infatti Romeo – si sono probabilmente create le condizioni di interesse da parte di altri nostri competitor. Abbiamo, come si dice nelle trattative commerciali, fatto la lepre per altri. Succede. La cosa bella è che alla fine questo cinema non chiuderà come era invece stato prospettato. Non sarà una sala del nostro gruppo Pop Up Cinema, ma le auguriamo ugualmente un grande futuro". Romeo negli ultimi anni ha inglobato nel suo circuito varie sale che in passato hanno visto, tra l’altro, la gestione di Alessandro Morandi Berselli: Medica, Jolly, Bristol e Arlecchino. La sua Amb srl, tra l’altro da un po’ non risulta più società guida nemmeno del cinema Chaplin di Porta Saragozza.

Resta a questo punto da capire che soggetto possa farsi carico di un cinema così importante per la città, proprio perché tra i pochi leggermente decentrati e quindi a servizio di un intero quartiere, e con lavori di ristruttorazione urgenti e importanti. Serebbe un peccato vedere un altro fantasma oltre al Capitol.