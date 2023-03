Cinema giovane in Mediateca

Domani, alle ore 16, in Mediateca, a San Lazzaro, secondo appuntamento del progetto ’Giovani Visioni’, che punta a includere tutte le produzioni artistiche degli under 30. Protagonisti sono un gruppo di ragazzi di Ponticella con la passione del cinema e dei giochi di ruolo, ma soprattutto con tanta voglia di sperimentare e divertirsi: i Little Bridge presenteranno la loro prima produzione cinematografica: ’Bang!’, un lungometraggio ispirato al gioco di carte e Vincitore del bando Talenti Creativi 2022. È stato girato nel Parco dei Gessi, uno scenario naturale che si è sposato benissimo con l’ambientazione western del lungometraggio. I Little Bridge hanno così valorizzato il territorio, coinvolgendo un gran numero di giovani per le comparse e le altre collaborazioni.