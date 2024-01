Cinema iconico e moda nella notte più glamour

Un bellissimo sliding doors ieri sera al Modernissimo. Mentre il pubblico della serata ’Nouvelle Vogue’ esce dal cinema dopo la visione di Blow Up di Antonioni, a fianco un serpentone di persone fa la fila per entrare a vedere The Dreamers di Bertolucci. Dal 1967 d’epoca con la Swinging London nella camera, scelto da Vogue Italia per il primo appuntamento della sua rassegna cinematografica, al 1968 ricreato nel 2003 con tante citazioni Nouvelle Vague, è solo un cambio di poltrona. Ma alle 22,30 il piatto si arricchisce, perché finalmente arriva Louis Garrel che, avendo perso l’aereo da Parigi, non ha potuto salutare il pubblico alla fine de ‘I due amici’. Chi unisce i due mondi? Quello della moda con un parterre di designer giovani (Marco Rambaldi) e qualche viso delle passerelle (Greta Ferro) accanto alla head of Editorial contents Francesca Ragazzi e quello di tre giovani della stagione più calda di Francia rappresentati da Theo? Il direttore Gian Luca Farinelli, ancora in pista.

"Mi aspettavo un’entrata più umile di questo Modernissimo – dice Garrel fra gli appalusi del pubblico – sono colpito!". E poi inizia il racconto: "Avevo 18 anni e facevo scuola di teatro e conservatorio. Ho sentito che Bertolucci faceva un casting per un film sul maggio del ’68 e avevo visto per motivi sensuali e non cinematografici Ultimo tango a Parigi , e mi sono buttato, facendo un provino terribile". E prosegue: "Bertolucci mi raccontò che Marlon Brandon sul set di Ultimo tango era molto arrabbiato con lui perché aveva preso la sua maschera di stanislavskij e l’aveva buttata. Io avevo paura di Bernardo, poi piano piano la sua aggressività si è spostata su Michael Pitt, ero salvo e alla fine ha detto: il film è finito. Io non ci credevo, non finiva più, ma ho pianto. I film devono finire, sono un’associazioni di matti".

Benedetta Cucci