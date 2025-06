Cinema Italia e arena estiva. La gestione passa di mano

Cambio di gestione: a capo del Cinema Italia e dell’Arena estiva di Castenaso arrivano i ragazzi del Cinema America di Roma che si sono aggiudicati il bando. La Fondazione Piccolo America, che gestirà per il prossimo triennio la programmazione, è un gruppo che ha iniziato la sua avventura nel 2012 con l’esperienza del Cinema America e ora si è strutturata nella gestione del Cinema Troisi e dell’arena estiva in tre location romane.

"Dopo undici anni si conclude l’esperienza di gestione di Morris Donini, che ringraziamo per la collaborazione di questi anni – dichiara l’assessore alla Cultura Pier Francesco Prata –, come amministrazione abbiamo sempre garantito il contributo e il sostegno, in sinergia con la Coop Studio e Cultura proprietaria dell’immobile, per far sì che praticamente tutto l’anno a Castenaso ci sia un’offerta culturale di qualità per famiglie, giovani e appassionati di cinema. Ora comincia una nuova era, con un gruppo competente e appassionato, una realtà di levatura nazionale che si è aggiudicata la nuova gestione e su cui puntiamo molto, mantenendo quell’equilibrio che ha reso il Cinema Italia il gioiello apprezzato da tanti appassionati provenienti da tutta la provincia, mantenendo un presidio per i castenasesi che al suo interno, oltre ai film, fruiscono di spettacoli teatrali e iniziative culturali e divulgative".

Così dai nuovi gestori: "La Fondazione si impegna a offrire una programmazione di qualità non solo per l’arena, ma anche per il Cinema Italia, aumentando gli spettacoli e i film in cartellone e aggiungendo aperture mattutine nei weekend, anteprime, eventi speciali e collaborazioni con realtà locali, per un’esperienza sempre più ricca e inclusiva". "Un’attenzione particolare sarà rivolta ai lavoratori della precedente gestione ai quali il Piccolo America offrirà il reintegro del personale della precedente gestione, riconoscendone il valore umano e professionale del lavoro svolto finora – aggiungono i nuovi gestori –. La Fondazione sta lavorando per mantenere validi gli abbonamenti attivi dalla stagione passata, sostenendone integralmente i costi. Una quota significativa degli incassi sarà destinata al Comune di Castenaso, che potrà investire in nuove iniziative per il territorio".

Da sabato 28 giugno si parte con il Cinema all’aperto, tutte le sere, nella splendida cornice di Casa Bondi. Settanta proiezioni tra nuove uscite, rassegne e anniversari. Una retrospettiva dedicata ad Hayao Miyazaki, cinque capolavori di Federico Fellini, opere prime e documentari indipendenti, che raccontano il nostro tempo dal basso, da dentro. Inoltre si aggiungono i grandi restauri, da Mario Monicelli a David Lynch, e una doppia retrospettiva tutta da ridere: Woody Allen e Carlo Verdone.

Zoe Pederzini