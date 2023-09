Cinema lesbico, riparte il festival

Torna, da stasera a domenica al Nuovo Cinema Nosadella e nel Giardino Lorusso, la quindicesima edizione del festival internazionale di cinema lesbico Some Prefer Cake (che da lunedì 25 al 5 ottobre sarà disponibile online sulla piattaforma openddb.it). In tre giorni di anteprime, proiezioni, incontri, presentazioni di libri, spettacoli e musica Some Prefer Cake celebra la ricchezza del cinema lesbico proponendo 22 produzioni indipendenti che, attraverso una varietà di generi e linguaggi (dalla commedia all’horror, dalla fantascienza alla satira, dal documentario all’animazione), affrontano temi fondamentali della comunità lesbica. Si parte al Nosadella stasera con il concerto live Ci siamo rotte delle Cadavere Squisite, cui seguirà la proiezione del cortometraggio di animazione Luki di Marta Bencich.