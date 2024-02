Cinema Lumière ‘Lala’, la regista Fales presente in sala

’Lala’ di Ludovica Fales arriva al Lumière stasera alle 20. La proiezione sarà introdotta in sala dal giornalista e critico Roy Menarini e al termine seguirà uno scambio di domande e risposte con la regista del film condotto del critico musicale Damir Ivic. Lala, Samanta e Zaga hanno la stessa età, condividono gli stessi desideri e sogni. Sono tre giovani italiane, che l’Italia non riconosce perché i loro genitori sono nati altrove. Firmano il brano speciale, realizzato appositamente per il film, Il Mio Nome è Lala gli Assalti Frontali, storica band hip hop romana. Il film è distribuito da Transmedia production.