Sarà il Festival Strade a inaugurare la stagione 2020 all’Arena di Castel San Pietro Terme, domenica 5 luglio alle 21,15. La rassegna estiva proseguirà con la proiezione del film Judy, lunedì 6, quindi "ci saranno spettacoli fino a metà settembre – anticipa l’assessore alla Cultura Fabrizio Dondi –, in tutto una quarantina, prevalentemente di teatro, cinema e musica. Il programma è pubblicato da oggi sul sito e sulla pagina Facebook del Comune per dare a ciascuno la possibilità di prenotare il proprio posto a sedere". Quest’anno infatti, a causa delle normative sul contenimento del contagio da coronavirus, la prenotazione per assistere agli spettacoli sarà obbligatoria (telefonando ai numeri degli organizzatori riportati sul programma). Sarà inoltre necessario mantenere la distanza di sicurezza di un metro dagli altri spettatori e indossare la mascherina fino al posto assegnato. I congiunti potranno sedere vicini. Proprio la necessità di corrispondere a queste e alle altre regole imposte dalle ordinanze ministeriali e regionali, ha fatto propendere l’amministrazione comunale per la riapertura provvisoria del teatro Arena, che era temporaneamente chiuso in attesa della partenza di un corposo intervento di ristrutturazione della torre scenica, in quanto ritenuto il luogo più idoneo.

"Ringrazio tutte le associazioni che hanno risposto alla chiamata dell’amministrazione comunale – afferma l’assessore Dondi –. Grazie a tutte loro sarà possibile vivere all’arena una nuova stagione ricca di spettacoli, in tutta sicurezza e per tutti i gusti. Siamo inoltre molto contenti che la stagione cominci con lo spettacolo inaugurale del Festival Strade di Officine Duende, cui da molti anni ormai siamo legati e che tradizionalmente prendeva avvio proprio da Castel San Pietro, durante i weekend del Giugno. Vi aspettiamo allora in viale dei Ciliegi domenica sera, con un divertentissimo spettacolo per famiglie e bambini".

Mentre si stanno ultimando i lavori di ripristino della funzionalità della struttura, affinché sia tutto pronto per l’inaugurazione di domenica 5, è già possibile prenotare per lo spettacolo “Dottor Stok” del Festival Strade, mandando un sms o un whatsapp al numero 347 8885339 o una mail a info@officineduende.it Il programma comprende ben 15 serate di cinema a cura di Parrocchia di Santa Maria Maggiore e Cinema Jolly (per prenotazioni: 347 4238370) che prenderanno il via lunedì 6 luglio alle ore 21,30 con il film “Judy” e proseguiranno con altri 7 titoli in proiezione la domenica e il lunedì fino alla fine di agosto (il biglietto di ingresso è di 5 euro). Gli stessi organizzatori propongono anche due speciali rassegne fotografiche nelle serate del 16 luglio e del 6 agosto.