Cinema, nuovi fondi dalla Regione. Da Pupi Avati ai Gaznevada

Quindici nuove opere audiovisive realizzate da imprese regionali, tra cui spicca il lavoro di Pupi Avati e Riccardo Marchesini insieme per raccontare Le stanze di Verdi, suddivise tra nove documentari, cinque cortometraggi e un’opera cinematografica. Si allarga il bacino di produzioni sostenute dalla Regione: la Giunta di viale Aldo Moro ha infatti approvato la graduatoria della seconda sessione del bando per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive, destinato a imprese con sede in Emilia-Romagna, finanziando sette progetti. E grazie a una disponibilità finanziaria aggiuntiva, ha potuto procedere allo scorrimento delle graduatorie della prima e della seconda sessione, sostenendo ulteriori otto progetti: risultati ammissibili, ma che non era stato possibile ancora finanziare, con ulteriori 235mila euro, per un totale di 586mila euro di contributi. Le risorse assegnate nel 2023 con il bando a sostegno delle imprese regionali del cinema e dell’audiovisivo ammontano così a 897mila euro, per un totale di 24 progetti.

"In questa seconda sessione sono state 27 le candidature di progetti e il lavoro istruttorio del nucleo di valutazione ne ha definiti ammissibili al finanziamento 15 – spiega l’assessore regionale alla Cultura e al Paesaggio, Mauro Felicori –. Vista l’ampia e qualificata partecipazione, in particolare sul bando per il sostegno alla produzione destinato a imprese con sede in Emilia-Romagna, abbiamo deciso un successivo stanziamento di fondi, assegnando in questa seconda call il sostegno a più progetti ammissibili".

Tra i 15 progetti finanziati, oltre al lavoro su Verdi, spicca anche il documentario prodotto da Sonne Film sui Gaznevada, Going underground. E ancora: L’uovo di Valerio Lucantonio, Dance to the end of Love, che segna il ritorno di Roberta Torre in Emilia-Romagna, l’avventuroso viaggio di Giorgio Lolli con Monsieur Lolli di Federico Bacci, Vosot. A voice of Hikikomori di Martina De Polo, Chapiteau – Una famiglia da circo di Adriano Sforzi e non solo.