Cinema riaperto dopo 30 anni: "Sfida vinta già dopo pochi mesi"

"Un azzardo la riapertura del cinema teatro Massarenti a fine 2023, ma dopo i primi mesi di attività si può parlare già di ’scommessa vinta’ - dice l’assessore alla Cultura del comune di Molinella Margherita Carlotti. "Eravamo partiti bene anche nel 2020, dopo 30 anni di inattività: poi la pandemia su è portata via tutto". Da lì in poi una lunga traversata nel deserto, dapprima con il ritorno delle stagione teatrale, poi con la ripartenza del cinema. "Ad un certo punto abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo: è la comunità ha risposto con entusiasmo alla riapertura. Non era scontato: dopo la pandemia le abitudini di fruizione dei prodotti audiovisivi sono cambiate ed è più difficile portare le persone in sala. Ancora oggi in giro ci sono molte sale vuote o in sofferenza". Ma dietro questi numeri c’è un lavoro di programmazione certosino, spiega l’assessore Carlotti, che della struttura va anche a ispezionare le operazioni di pulizia: "Innanzitutto serve sempre un lavoro sulle prime visioni, Altrimenti in questa fase storica non ti giochi neanche la partita. Poi -continua- va fatto un lavoro sulla programmazione: alternando i generi nello stesso week end per parlare a fasce di pubblico diverse. Non mancano i cartoni animati e le proposte per i più piccoli con eventi dedicati e animazione ad accompagnare il pre-proiezione. Stiamo anche sperimentando delle matinee infrasettimanali con le scuole". Un lavoro che va difeso, puntualizza l’assessore Carlotti: "Perché far funzionare questa struttura dopo 30 anni di inattività ha significato fare un investimento notevole. Che non va dato per scontato. In tempi di difficoltà economiche diffuse si pensa sempre che la cultura sia l’agnello sacrificale. Qui invece la cultura la difendiamo, con le unghie e con i denti: diamo un servizio a poche centinaia di metri dalle case dei molinellesi. Serve continuità".

Zoe Pederzini