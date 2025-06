Cinema Ritrovato, non solo festival: "Una comunità che si ritrova qui"

Ogni anno il festival Cinema Ritrovato cresce un po’ di più nel numero degli spettatori. E cresce anche nelle sale, quindi. Se quest’anno erano otto – con la new entry del Modernissimo pomeridiano – l’anno prossimo se ne dovrà aggiungere un’altra, come spiega il co-direttore Gian Luca Farinelli, noto ai più come direttore della Cineteca, per permettere di aggiungere non altri titoli, ma più proiezioni di quei film che hanno fatto sold out e lunghe file last minute, per sperare in qualche defezione all’ultimo minuto. Ma ecco i numeri: oltre 5mila accreditati provenienti anche da Guinea Bissau, Qatar, Thailandia, Emirati Arabi, Armenia oltre i soliti noti da America, Inghilterra, Brasile, India, Argentina, Francia, Germania, Paesi Scandinavi. Le sale hanno totalizzato 70mila spettatori e la piazza, dal 16 giugno, altri 70mila con picchi la sera di Terry Gilliam che presentava Brazil, Charlie Chaplin con l’Orchestra e Qualcuno volò sul nido del cuculo. Il dato forte è che, dopo 39 anni, si tratti non solo di un festival, questo Cinema Ritrovato, ma di una vera e propria comunità.

Direttore Farinelli, pensando al Cinema Ritrovato viene in mente la parola comunità. C’è il cinema, la passione per i film, ma anche quel sentirsi parte di un’esperienza psicologica molto bella, che fa sentire parte di un grande progetto. C’è il popolo di Vasco, c’è il popolo del Cinema Ritrovato.

"È proprio così. Si tratta di un pubblico che è cresciuto nel corso degli anni e che in particolare negli ultimi 15 anni si è allargato anche con l’allargarsi del festival, col crescere delle sale, con le proiezioni in piazza, col progetto Modernissimo, l’uscita dal Covid. È una comunità internazionale che si ritrova qui alla fine di giugno per godere di questa esperienza unica al mondo".

Andare a vedere vecchi film rimessi a nuovo è diventato contagioso?

"Piace il progetto, estremamente credibile. È un progetto vero, come la storia della Cineteca, ci sono anni e anni di lavoro e di film restaurati che hanno fatto il giro del mondo mille volte, di registi che sono venuti qui e hanno raccontato, come hanno fatto i giornali. Inoltre si tratta di un festival umano, dove tutti possono partecipare, con prezzi ragionevoli, attenzione per lo spettatore. E non ci sono tappeti rossi, non c’è un concorso, le star vengono in borghese, per vedere i film e far parte della comunità".

I registi sono stati ottimi testimonial per far capire il piacere di vedere un film restaurato.

"Scorsese ha avuto sicuramente un ruolo fondamentale in questo riconoscimento, con la sua presenza, col fatto che ci ha dato dei film da restaurare e ha seguito il nostro lavoro per tanti anni. Da lì è venuta tanta credibilità arricchita anche dai grandi progetti come quelli su Chaplin, Buster Keaton, Sergio Leone: presentare ogni anno il meglio di quello che viene restaurato è vincente".

Cosa si può fare di più nel 2026, la quarantesima edizione?

"Il pubblico aumenta sempre un po’ di più ogni anno e bisogna pensare di aggiungere una sala per aumentare le proiezioni, non i titoli. E poi lavoreremo per raccontare bene la storia del festival".