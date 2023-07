Cinema sotto le stelle per tutti Dodici film in parchi e piazze

Parte domani, con una doppia proiezione a Granarolo e ad Argelato la dodicesima edizione di B’Est Movie, che si conferma come consolidato appuntamento dell’estate metropolitana. Una rassegna ben connotata per specificità e finalità, che investe nella cultura cinematografica.

Dodici i film all’aperto in programma, in ben 11 location diverse nei comuni di Argelato, Granarolo dell’Emilia, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale del Distretto Pianura Est. Una selezione di pellicole, curata da Paolo Pellicano della Fondazione Cineteca di Bologna, diversi per epoca, trame, autori, generi, produzioni e linguaggi, ma tutti legati all’ambientazione e al tema dell’estate, dove il sole, il caldo, le vacanze diventano esse stesse protagoniste, alla ricerca di una leggerezza mai superficiale.

L’inizio delle proiezioni è alle ore 21.30. Domani sera a Granarolo, al Parco della Resistenza in via San Donato, è in programma ’Chiamami col tuo nome’ di Luca Guadagnino, e ad Argelato, in piazza Caduti per la Libertà, ’Sapore di mare’ di Carlo Vanzina in versione restaurata. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti, senza prenotazione. B’Est Movie è una rassegna promossa e organizzata dall’Unione Reno Galliera in collaborazione con il Distretto Culturale Pianura Est e con la direzione artistica della Fondazione Cineteca di Bologna.