Cinema sotto le stelle ’Pinocchio’ di Comencini apre il 16 giugno

Torna anche questa estate la rassegna Sotto le stelle del cinema, in piazza Maggiore. E ora si sa anche quale sarà il primo titolo, il 16 giugno: Le avventure di Pinocchio, la celebre versione cinematografica dello sceneggiato televisivo diretto dal regista Luigi Comencini. Quest’anno la serata di inaugurazione è sostenuta da Camst group, che celebra gli 80 anni dalla sua fondazione, avvenuta a Bologna proprio il 16 giugno 1945. Il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli aprirà la prima serata di Sotto le stelle del cinema, seguito da un breve intervento del presidente di Camst group, Francesco Malaguti, che racconterà anche il tema dei festeggiamenti, Il tempo di far bene, particolarmente affine al mondo del cinema così come al valore pedagogico della storia di Pinocchio. La proiezione è prevista per le ore 21.45 e sarà anche l’occasione per un gesto di solidarietà: grazie all’iniziativa, Camst group, per ogni spettatore in piazza, farà una donazione simbolica a favore di Cucine Popolari – Bologna Social Food.

"La versione di Pinocchio realizzata da Luigi Comencini – racconta Farinelli – era pensata in cinque puntate da 55 minuti per la televisione, e poi ridotta a poco più di due ore per la versione cinematografica. Per gli italiani che lo hanno visto sul piccolo schermo da bambini, il Pinocchio di Comencini è più importante del libro di Collodi".