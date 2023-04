Cineteca, i film li sceglie Scorsese L’estate porterà una retrospettiva

di Benedetta Cucci

E se Martin Scorsese dovesse programmare i suoi film del cuore, cosa sceglierebbe? Succede proprio questo dal primo giugno al Cinema Lumière, perché il regista americano ha avuto ‘Carta Bianca’ dalla nostra Cineteca, per firmare un eccezionale programma (un iniziativa sostenuta da Hera) che attraverserà la sua intera filmografia, abbinandola a titoli di altri autori scelti personalmente e parte del suo cammino di cinefilo. La retrospettiva ‘partecipata’, che dal 29 giugno sarà anche alla Casa del cinema di Roma, debutta con la prima coppia di film: alle ore 21, Mean Streets, diretto da Scorsese nel 1973, preceduto alle 18 da Prima della rivoluzione, realizzato da Bernardo Bertolucci nel 1964. Il film autobiografico, è ambientato nelle strade di Little Italy, dove il regista si è formato, riproducendone l’ambiente italo-americano. Protagonista Charlie Cappa (che porta lo stesso cognome della madre di Scorsese, che a sua volta appare nel film) interpretato da Harvey Keitel, un giovane che cerca di farsi strada nell’ambiente degradato e violento che lo circonda, poi c’è John Johnny Boy Civello, amico scapestrato portato in scena da Robert De Niro. Colonna sonora splendida che alterna canzoni della tradizione lirica e napoletana (c’è anche Carosone) con brani dei Rolling Stones, dei Ronettes, Eric Clapton e John Mayall.

La Carta bianca proseguirà venerdì 2 giugno (repliche lunedì 5 giugno) con La morte corre sul fiume di Charles Laughton e Cape Fear, sabato 3 giugno con Il sorpasso di Dino Risi e Il colore dei soldi, domenica 4 giugno (e repliche martedì 6 giugno) con Ombre di John Cassavetes e Chi sta bussando alla mia porta?, mercoledì 7 giugno con Colpo grosso di Lewis Milestone e Quei bravi ragazzi. Da molti anni vicino alla Cineteca con cui ha restaurato, grazie a The Film Foundation, alcuni dei più importanti capolavori del cinema italiano, come La dolce vita di Federico Fellini o Il gattopardo di Luchino Visconti, Scorsese sarà a Cannes per presentare il nuovo film, Killers of the Flower Moon, nelle sale italiane a ottobre. E per prepararsi alle quattro ore il direttore Gian Luca Farinelli ha pensato di lanciare questo invito. "Abbiamo chiesto a Scorsese di scegliere, per ogni suo film, un altro cui si è particolarmente ispirato – racconta – e sarà un labirinto di citazioni, una carta bianca atipica, con combinazioni inattese e ad alto tasso cinefilo. Lo iniziamo a giugno, proseguirà per tutto l’autunno e probabilmente anche il prossimo anno. Non potevamo sperare in un accompagnatore migliore di Scorsese nei meandri infiniti del passato e del presente dell’arte che più amiamo". E chissà se Mr. Scorsese avrà tempo per fare una sorpresa ai cinefili bolognesi.