Cinghiale in visita al Rizzoli. Una vetrata danneggiata

Di cinghiali sui colli ce ne sono tanti ma che uno arrivasse dentro al complesso del Rizzoli non era prevedibile. Un grosso esemplare, infatti, forse spaventato dal passaggio di una macchina, ha centrato in pieno una vetrata del Centro di ricerca Codivilla Putti dell’Istituto Rizzoli, proprio a fianco del Poliambulatorio, in via di Barbiano 1/10, dove ogni giorno vanno migliaia di persone fra pazienti e personale medico. Fortunatamente non è successo nulla di grave a parte una vetrata gravemente danneggiata e un bel mal di testa per il cinghiale. "Erano le 8,50 di mattina – racconta il portinaio della struttura – e ho sentito un grosso botto. Preoccupato sono uscito subito fuori e ho visto un cinghiale che era vicino alla vetrata e poi barcollando è tornato verso una siepe dove probabilmente era nascosto prima". Forse il passaggio di un’auto o altro lo ha svegliato e spaventato: causando la corsa all’impazzata contro la vetrata, blindata e trasparente.

"Nella zona collinare qua attorno è pieno di animali selvatici, soprattutto cinghiali – dice un operatore del Rizzoli –, tanto è vero che chi esce di sera e di notte presta attenzione a transitare in certe zone. La stranezza è che una cosa del genere sia successa di giorno, oltre al fatto che un episodio così è anomalo quanto isolato. Non era mai successo". La polizia locale è passata per prendere nota e fare i riscontri del caso.

Matteo Alvisi