Bologna: cinghiali devastano un oliveto a San Lazzaro

Ermanno Rocca, titolare dell’azienda agricola Bonazza dentro il Parco regionale dei gessi bolognesi

San Lazzaro (Bologna), 12 gennaio 2023 - Hanno già provocato danni per diverse migliaia di euro le incursioni notturne di branchi di cinghiali all’interno dell’oliveto dell’azienda agricola Bonazza, sulle colline di San Lazzaro, entro il perimetro del Parco regionale dei gessi bolognesi.

Incuranti della recinzione e col favore del buio, questi ungulati riescono a penetrare dalla vallecola del Rio Pollo e da diverse notti imperversano nel versante sotto la chiesa della Croara, provocando danni ingenti alle colture e al suolo dell’impianto più recente dell’azienda condotta da Ermanno Rocca, uno dei pionieri della reintroduzione della coltura dell’olivo sui Colli Bolognesi. "I danni maggiori ce li hanno arrecati nelle notti intorno al capodanno: sono a caccia delle poche olive cadute a terra e di quelle (pochissime) rimaste sui rami nelle piante più giovani", racconta il coltivatore che rappresenta anche il punto di riferimento della rete di imprese che tra Imola e Zola opera per affermare il marchio collettivo ‘Olio extra vergine di oliva Colli di Bologna’ ed ha avviato l’iter per il riconoscimento del marchio di Indicazione geografica protetta (Igp).

Leggi anche I cinghiali banchettano nelle strade del centro

Le tracce lasciate sul terreno sono inequivocabili: profonde ‘rugate’ tutt’intorno agli olivi e soprattutto almeno 200 giovani olivi abbattuti, spezzati, piegati dagli esemplari di cinghiali più grandi che per potersi cibare delle olive, e magari favorire i più piccoli, si appoggiano con le zampe anteriori sul tronco o sulla diramazione principale fino a piegare gli olivi di 4-5 anni di vita fino a terra.

"Sono golosi delle nostre olive -dice Rocca con un filo di triste ironia- Devo dire che dopo la rabbia ho trovato l’aiuto determinante del guardiaparco e degli agenti che da diverse notti vigilano per evitare danni ulteriori. La Polizia della Città metropolitana ha effettuato un sopralluogo e convenuto che si tratta di un numero consistente di cinghiali", aggiunge nella speranza di vedere presto tornare alla normalità un fenomeno che si verificò già sei anni fa. In zona è stato avvistato più volte il lupo e questo probabilmente induce le famiglie di cinghiali a riunirsi in branchi più numerosi per potersi meglio difendere. L’olio a marchio Bonazza ha collezionato negli anni una serie di importanti riconoscimenti di qualità. L’ultimo poche settimane fa con due primi posti in altrettante categorie al concorso regionale di Montegridolfo riservato agli oli extra vergini d’oliva di qualità.