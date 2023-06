Cingoli Rossi", Storia di Libertà e Azienda nella Vita di Edo Ansaloni"

"Crescendo con mio padre io e i miei fratelli abbiamo respirato quest’aria aziendale mista a quella sventolata da una bandiera di libertà, quella libertà difesa da mio nonno Arturo e trasmessa a tutti noi da mio padre Edo". Ecco le due facce fondamentali di ’Cingoli rossi’ come le descrive Arturo Ansaloni, parlando del documentario sulla figura di suo padre Edo Ansaloni, mancato a 95 anni nel 2020, che verrà proiettato in anteprima stasera alle 21, all’Odeon. Le tappe di una vita straordinarie sono state rimesse in ordine dal regista Danilo Caracciolo. Edo Ansaloni è stato un pioniere del florivivaismo europeo, collezionista, cineoperatore e fotografo della Liberazione di Bologna, iniziato alla ’carriera’ del video dal padre Arturo, che durante la Seconda Guerra mondiale sentì l’urgenza di documentare la lotta per la libertà. A 18 anni, Edo Ansaloni riprendeva tutto dai tetti e visse la clandestinità. "Nel 2017 – racconta il regista Caracciolo – io e lo Mauro Maggiorani abbiamo realizzato una lunga intervista a Edo Ansaloni". Il docufilm narra del papà di Edo Ansaloni, Arturo, fondatore dell’azienda Ansaloni nel 1925 che dopo il conflitto usò i mezzi militari americani per trasformarli in mezzi agricoli.

b. c.