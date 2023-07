"Cinquanta bambini senza posto al nido"

Cinquanta bambini rimasti senza posto al nido a Granarolo. A portare alla luce questa situazione, definita preoccupante, è il consigliere di opposizione Pino Minissale. "Non lasceremo indietro nessun bambino, ripetevano sindaco e Giunta ogni qualvolta si intraprendeva l’argomento scuola, ma purtroppo ne hanno lasciati in sospeso oltre 50, situazione che si ripercuote pesantemente sulle famiglie, rimaste in lista d’attesa nelle graduatorie definitive dei nidi d’infanzia – dichiara Minissale –. Le famiglie in lista d’attesa, sono ovviamente preoccupate, perché non sanno se i loro bambini saranno inseriti nei nidi presenti sul territorio, inoltre quando si rivolgono agli uffici preposti per avere informazioni, non ricevono risposte adeguate. Questa è l’ennesima conferma che, nonostante negli anni gli abitanti di Granarolo siano aumentati in maniera esponenziale, i servizi sono rimasti tali, se non addirittura peggiorati. Non andando incontro alle necessarie ed ovvie esigenze che l’aumento degli abitanti avrebbe comportato. Come ho fatto notare nella recente riunione di Commissione i bambini non sono arrivati all’improvviso, sarebbe bastato consultare l’anagrafe, per prevedere in anticipo il numero dei bimbi che, probabilmente le famiglie avrebbero iscritto ai nidi d’infanzia".

A replicare è lo stesso primo cittadino Alessandro Ricci: "Il Comune fin dagli anni dei miei primi mandati da sindaco negli anni ‘90 non ha liste di attesa nel servizio del Nido d’infanzia. Quest’anno le domande di famiglie residenti sono 90 e saranno tutte accolte nei servizi sul territorio fra i nidi Comunali e i posti convenzionati con ’il Nido di Viola’. Complessivamente nell’anno educativo 2324 avremo oltre 140 bambine e bambini nei nostri servizi di nido: un numero molto grande con una domanda in fase di iscrizione che mediamente si aggira attorno all’80% rispetto ai bambini nati e se confrontiamo questi numeri rapportandoli a Comuni delle nostre dimensioni si comprenderà molto bene quanta attenzione e quanto investimento dedichiamo a questa fascia di età. Per noi è motivo di orgoglio poter dare una risposta a tutti bambini le cui famiglie residenti a Granarolo fanno la richiesta. Siamo uno dei Comuni, non tanti, che a settembre non avrà liste di attesa. Di certo non abbiamo intenzione di istituire posti aggiuntivi per fare spazio ai non residenti tenendo anche conto che oltre il 60% del costo bambino è a carico della fiscalità locale e quindi dei granarolesi".

Zoe Pederzini