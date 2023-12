Cinquanta corsi e più di tremila iscritti all’anno

Bologna Business School è una fondazione privata creata dall’Università di Bologna per offrire formazione manageriale post-laurea e post-experience. Oltre all’Ateneo, sono soci di BBS: Automobili Lamborghini, BBS Society of Scholars, Confindustria Emilia Centro, Dallara Automobili, Ferrari, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione Guglielmo Marconi, Granarolo, Ima, Marchesini Group e Unicredit. La Scuola si differenzia per un approccio interdisciplinare, per l’integrazione con il contesto produttivo della Regione e per la la focalizzazione sugli ‘industry champions’ (organizzazioni leader nei propri settori o nelle proprie nicchie, indipendentemente dalla dimensione). Il corpo docente della Scuola è composto da professori e ricercatori di nove Dipartimenti dell’Università di Bologna, da visiting professor con incarichi stabili e da un folto gruppo di manager e consulenti d’impresa. BBS ha sede presso Villa Guastavillani, storica dimora cinquecentesca in via degli Scalini, sui primi colli cittadini. La Villa a breve sarà affiancata da nuovo e moderno campus.

BBS organizza più di 50 corsi (dal Global MBA agli Open program, passando per i Master Universitari ed Executive e i Custom Program) con oltre 3.200 iscritti all’anno rappresentativi di 107 paesi del Mondo. I corsi di BBS possono contare su un network di 500 imprese e sulla collaborazione di 20 partner internazionali.