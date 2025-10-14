Cinquant’anni di atletica. Inaugurata la nuova pista

Era già a disposizione di atlete e atleti da qualche mese, e da ieri mattina è anche ufficialmente aperta: si tratta della nuova pista di atletica di Castenaso, per ora unico impianto a otto corsie della Città Metropolitana.

Ne è felice il sindaco Carlo Gubellini che commenta: "Negli ultimi mesi abbiamo aperto la piscina, la palestra di judo e arti marziali e oggi siamo felici di inaugurare questo ulteriore impianto. In due o tre anni abbiamo investito in impianti sportivi circa sette milioni di euro, con un patrimonio duraturo per tutta la comunità". L’inaugurazione si è svolta in concomitanza con la premiazione della 50esima Camminata di Castenaso, che si è corsa in un circuito ripetuto da 5 chilometri con arrivo proprio nei pressi dell’impianto dedicato a Rossano Lelli, già presidente consigliere Fidal e assessore del Comune di Castenaso. Iscritti e iscritte alla competitiva sono stati quasi 200, al primo posto sono arrivati Demetra Tarozzi di Asd Pontevecchio Bologna e Mohammed Traibi di Libertas Atletica Forlì con 31’03".

La giornata si è aperta con l’open day per aspirati atlete e atleti e curiosi di ogni età, accolti dalla Atletica Castenaso Asd, felice di spiegare le proprie attività e di mostrare i nuovi spazi. La società festeggia i suoi 50 anni di attività con questo "regalo" e questo impegno, visto che si è aggiudicata la nuova concessione decennale dell’impianto, dopo la conclusione della manifestazione pubblica di interesse uscita in estate. Onori e oneri, insomma, per un piano di attività concordati con l’amministrazione per valorizzare i frutti di un investimento di quasi due milioni di euro di riqualificazione.

Al taglio del nastro hanno presenziato il presidente dell’Atletica Castenaso, Massimo Assirelli, il sindaco Carlo Gubellini con l’assessore allo Sport, Pier Francesco Prata. Per la Fidal si è mosso il presidente nazionale Stefano Mei, con Ester Balassini consigliera federale e Alberto Morini del Comitato regionale. Si è conclusa così una serie di eventi di festeggiamento partita già nelle scorse settimane con l’organizzazione del Meeting promozionale esordienti sulla nuova pista, e l’evento su strada ’I Giovani King’, con oltre cento bambini partecipanti tra i 3 e i 13 anni.

z. p.