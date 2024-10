Cinquant’anni di intimità, lettere e studi

Quattrocentosessantatre lettere in vent’anni. Questo il bilancio del carteggio tra Francesco Arcangeli e Gabriella Festi. Questi gli anni salienti: 1943 -1969.Un inizio, soste, cadute, riprese, un addio straziante.

La vita del critico d’arte bolognese più fervido del secolo scorso, Arcangeli (1915 – 1974), scorre, nelle pagine dell’appena pubblicato carteggio, ’Francesco Arcangeli–Gabriella Festi, Come un ricordo remoto d’amore’, a cura di M. Malatesta e D. Festi (Pendragon), quasi impalpabile ma di resistentissima carta velina, che nasconde o svela, ricalca. Sarà presentato oggi alle 17 nella sala dello Stabat Mater, in Archiginnasio, con i curatori, Marco Antonio Bazzocchi, Arianna Brunetti e Filippo Milani.

Cominciò in piena guerra; finì, dopo molte avvisaglie, poco prima della morte dello scrittore. Perché scrittore e poeta fu Francesco, divenuto storico e critico d’arte quando scoprì Roberto Longhi e ne seguì i corsi, laureandosi nel 1937.

La prima lettera è del 1943. Arcangeli ha 28 anni ed è in vacanza vicino a Rimini. Legge, perlustra i dintorni in bicicletta, gioca a tennis "e poi studio e scrivo, scrivo e studio come un disperato". Si rivolge a Gabriella Festi, studentessa di lingue all’Università di Venezia, con un rispettosissimo “lei”, pur destinato a sparire molto presto. Gabriella ha trent’anni. Alla prima lettera segue immediata la risposta. Dalla montagna, dove volentieri si reca d’estate, lo ringrazia delle poesie, lo aggiorna sulle sue giornate, la salute e i passatempi. Per Francesco ogni lettera, o quasi, è una lunga dissertazione sulle occupazioni, i pensieri, gli affanni, il lavoro, i progetti, ma, soprattutto in certi periodi, i suoi sentimenti per la donna. Gabriella scrive quasi sempre resoconti di viaggio, garbati e meticolosi, talvolta distaccati, educatissimi sempre.

L’inizio della vicenda d’amore esplode già nella seconda lettera del carteggio pubblicato, 17 ottobre 1944, quando Arcangeli si dichiara con una forza e una semplicità disarmanti: "Io ti amo e vorrei che tu potessi essere la mia donna, per sempre". Da questo foglio, e via via per tanti anni a seguire, Francesco (già in famiglia detto “Momi”) dipana lo svolgersi del suo sentire fino alla grande crisi del 1950. Che non interruppe lo scambio, ma lo cambiò del tutto.

Le lettere che seguono il primo struggente grido di un amore non destinato a compiersi segnano impercettibili ma costanti cambiamenti. I soprannomi innanzitutto: per Arcangeli lei è “il Gab”, “Gab adorato”, lui resta Momi, alle volte “adorato”, altre “tesoro”. Nel frattempo la vita scorre, Francesco si addentra sempre più profondamente nelle strade dell’arte, visita, quando e come può, musei e mostre su cui scrive, conosce artisti, frequenta colleghi. Lei percorre faticosamente la strada dell’insegnamento, spesso scontenta, troppo spesso insoddisfatta delle sue vacanze o della malferma salute. Anno dopo anno, il "fidanzamento tranquillo e borghese" che Momi, non senza una dolorosa ironia, aveva immaginato per loro, si allontana sempre più. Lei voleva un’unione libera e senza figli; lui sembra scalpitare di fronte alle troppe regole, le troppe paure, che, senza dubbio, provano entrambi.

Ma lo scoppio di vita che accompagna le deflagranti dichiarazioni di Arcangeli sembra contrastare con l’uomo che già conosciamo, dagli scritti, dai lavori. Longhi appare noioso, talvolta; affettuoso, altre. Morandi comincia con l’ossessiva critica allo scritto che Arcangeli sta producendo, fino a trasformarlo in un "trauma per la cattiva accoglienza…". In una lettera del luglio 1967, "la potenza del passato e delle nostre radici", da "Wiligelmo a Ludovico Carracci a Crespi", svela l’origine della maggior mostra che Arcangeli inventerà. Poi tutto comincia a ripetersi, senza forza e senza novità, sembra essiccarsi per mancanza di linfa; inizia il lungo finale, non tragico, ma dolente, inesorabile.