Cinque capolavori per ricordare. Robert Redford

Era il volto liberal dell’America, attore e regista impegnato, creatore del Sundance Festival che ha cambiato la storia del cinema indie, capace di stare sempre ’dall’altra parte’ pur mantenendo sempre un’aria da bravo ragazzo americano. A Robert Redford, mito a stelle e strisce, la Cineteca dedica un omaggio con cinque dei suoi film più significativi.

Si comincia oggi alle 16 (e domenica alle 18) con ’Come eravamo’ di Sydney Pollack (1973) che lo vede al fianco di Barbra Streisand (che prese l’Oscar): è il primo film apericano a mettere in scena un’ebrea di sinistra e a parlare dei Dieci di Hollywood. Sabato alle 20 l’imperdibile ’Tutti gli uomini del presidente’ (1976) di Alan J. Pakula sullo scandalo Watergate: Redford e Dustin Hoffman lo renderanno immortale.

Martedì e mercoledì doppietta firmata da Sydney Pollock: prima ’I tre giorni del Condor’, spy story senza fiato che mette in luce la sfiducia nelle istituzioni dell’era Nixon, e il giorno dopo alle 16 (venerdì 10 alle 10,30) ’Corvo Rosso non avrai il mio scalpo’: un’ode ai pionieri americani.

Si chiude domenica 12 alle 17,45 con ’Butch Cassidy’: la coppia di rapinatori Paul Newman e Robert Redford costruiscono un film di attimi perfetti.