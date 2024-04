Cinque chili di hashish in auto, arrestata

I carabinieri l’avevano fermata durante un normale controllo alla circolazione stradale, ma è stata trovata in possesso di quasi 5 chili di hashish suddivisi in 49 panetti. È successo a Castiglione dei Pepoli quando i militari dell’Arma hanno arrestato una 48enne italiana per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Fermata per il controllo, la donna si è mostrata molto agitata. Ecco che i carabinieri le hanno chiesto di consegnare eventuali oggetti o sostanze che aveva con sé e la quarantottenne ha collaborato aprendo il bagagliaio dell’auto dove aveva nascosto la droga. La donna ha poi consegnato anche 18mila euro in contanti che aveva nella borsa, non fornendo alcun tipo di giustificazione visto che, tra l’altro, non ha un lavoro fisso. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e la 48enne è stata rimessa in stato di libertà.

Durante le festività pasquali, però, i carabinieri hanno eseguito controlli a tappeto sulle strade di tutta la provincia per un totale di 1.246 persone identificate e 887 veicoli controllati.

A Granarolo, un automobilista 22enne denunciato perché in possesso di un coltello a serramanico. Insieme a lui anche una ragazza 20enne che aveva con sé poco meno di 2 grammi di hashish. A seguito di una perquisizione domiciliare, sono stati trovati altri 50 grammi di sostanza stupefacente e una bilancina di precisione. A San Giovanni in Persiceto, invece, i carabinieri hanno denunciato due automobilisti: il primo, un 23enne, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e un’ascia; il secondo di 33 anni è stato prima identificato a un posto di blocco e poi sottoposto a perquisizione. In casa aveva circa 40 grammi di marijuana. A Molinella, Bentivoglio, Minerbio e Budrio, i militari dell’Arma hanno denunciato quattro automobilisti. Un 43enne e un 47enne sono risultati positivi all’alcol test, una 35enne aveva invece con sé un tirapugni e un bastone estendibile, infine un 45enne che stava guidando con una patente falsa. Sempre nell’ambito dei controlli stradali, altri due automobilisti sono stati segnalati in via amministrativa: un 55enne positivo all’alcol test e un 19enne trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente sostanza stupefacente. Infine, a Vergato e Vado, i carabinieri hanno denunciato un automobilista 35enne che guidava con una patente falsa e tre moldavi di 24, 36 e 40 anni, risultati irregolari sul territorio.

Chiara Caravelli