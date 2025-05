Cinque episodi con Sax:: "L’ironia aiuta"

"Con una malattia degenerativa agli occhi come la mia, tutto cambia in fretta. Un giorno, all’improvviso, vedi meno, e poi non vedi più. E devi adattarti, sempre. Io non avevo gli strumenti per farlo, e per anni ho nascosto tutto per vergogna. Ho trovato nell’Istituto Cavazza una realtà che mi ha accolto. Questo progetto – realizzato con loro e con tanti ragazzi dell’Istituto – nasce dal desiderio di essere quel punto di riferimento che a me è mancato." È così che Samuele Impellizzeri, in arte Sax, racconta la nascita di ’Film alla cieca’, una serie di cinque episodi su YouTube, in cui vengono reinterpretati – in quella che lui chiama "blind version" – alcuni grandi cult del cinema. Ma c’è anche la sua musica: ’I’m blind’, un brano rap che racchiude l’essenza del progetto, segnandone la colonna sonora. E ieri, in contemporanea con l’ultimo episodio, è uscito il suo primo album ’Lacrime Adamantio’: un titolo ossimorico che unisce fragilità e forza.

Samuele, il primo episodio – ’La Genesi’ – racconta l’inizio del percorso. Come è arrivato al Cavazza?

"Tre anni fa mi sono trasferito a Bologna. Volevo pubblicare il mio primo brano da non vedente, ’I’m blind’, cercavo una struttura attrezzata e mi sono rivolto al Cavazza. Mi hanno accolto e invitato a un corso per acquisire autonomie: usare il bastone, cucinare, muoversi. Lì ognuno condivideva la propria esperienza con la perdita della vista. Questo mi ha ispirato: volevo creare qualcosa per me e per loro. È nata così l’idea di diventare ’attori ciechi’ e reinterpretare film cult con ironia".

E cosa raccontano gli altri episodi?

"Il secondo presenta i ragazzi del Cavazza che hanno partecipato al progetto e, dal terzo in poi, gli episodi si ispirano a grandi classici del cinema come Arancia Meccanica, Il Dottor Stranamore… nell’ultimo episodio c’è una sorpresa".

Nella serie c’è anche tanta ironia. Che ruolo ha per lei?

"L’ironia è un’armatura che protegge, ma anche uno strumento narrativo fortissimo, che permette di arrivare a tutti".

E la musica com’è entrata nella sua vita?

"Ho iniziato a suonare il basso a 12 anni in una band punk rock. Ma sentivo che mi mancava qualcosa: la parola. Così mi sono avvicinato al rap, anche se poi ho voluto unire i due mondi: testi rap e suoni punk. Il mio album in uscita esplora proprio questa fusione. Il tema centrale resta la malattia".

Quando si è ammalato avrebbe voluto che qualcuno raccontasse la sua storia in questo modo?

"Sì, mi sarebbe piaciuto molto. Ho scoperto la malattia a 18 anni (ora ne ho 32), un’età in cui dovresti pensare a ben altro. Se avessi avuto una canzone, un racconto, un esempio a cui aggrapparmi, forse non avrei nascosto tutto così a lungo. Con questo progetto vorrei dare coraggio a chi vive situazioni simili: aiutarli a parlarne, a non chiudersi, ad affrontare la malattia senza vergogna, cercando il supporto di chi sta loro vicino".

Alice Pavarotti