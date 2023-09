Cinque eventi speciali per AtelierSi

"Ammirare da vicino l’emergere delle individualità nel loro mettersi a fuoco, del loro mondo magico, dei loro miti personali". AtelierSi offre questa possibilità al suo pubblico da dieci anni, perché con la nuova stagione ’Iperfocale’, al via domani nello spazio di via San Vitale, festeggia un compleanno importante. Due lustri per trasformarsi in punto di riferimento della sperimentazione artistica e culturale nazionale e internazionale sotto le Due Torri – raccontano Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi – una serata multidisciplinare composta di cinque proposte, per iniziare a festeggiare: un’installazione site specific, l’apertura di una residenza artistica, la presentazione di un progetto poetico multimediale, uno spettacolo teatrale e un live musicale.

L’opening di domani (che vedrà squarci, immagini e prospettive dell’indagine documentaristico-artica ’Previsioni’) non sarà speciale solo perché è il decimo, ma anche perché ad accogliere gli spettatori sarà uno spazio fortemente rinnovato grazie ai lavori di efficientamento energetico (realizzati con un bando sui fondi Pnrr e cofinanziato dal Comune) che hanno portato al rifacimento della coibentazione esterna e interna del tetto, ad intervenire sul sistema di riscaldamento, a sostituire il parco luci e rifare i serramenti, tra cui una nuova porta d’ingresso che AteliersS ha voluto caratterizzare con la trasparenza, a sottolineare le intenzioni di permeabilita` e accoglienza che animano i progetti de collettivo.

In chiusura di questa prima serata che inizia alle 18, Sit Beside Me Live che porta in scena le musiche dello spettacolo La mappa del cuore di AtelierSi. Un’elaborazione dei brani dei Duran Duran con Francesca Pizzo (voce) e Vincenzo Scorza (elettronica) sul palco. Nell’ambito del progetto Artists in ResidenSi` – che per l’opening vedrà aprirsi le porte sul lavoro di Cinzia Pietribiasi – AtelierSi accoglierà in autunno altre due residenze artistiche. A ottobre sarà ospite la giovane danzatrice e coreografa francese Zoè Lakhnati all’interno di Nouveau Grand Tour, che avrà il tutoraggio della regista e autrice Federica Amatuccio di Teatro dei Servi Disobbedienti, che curerà ’Sguardi per una resistenza poetica’, un confronto aperto con il pubblico e la scena artistica di Bologna. Come chiusura della sua residenza artistica, a dicembre, la danzatrice e coreografa Simona Bertozzi accoglierà il pubblico con Athletes Bologna–Prima azione, un progetto tra danza, sport e vocalità che pone al centro della ricerca, e della pratica, il gesto atletico di una comunità di donne come atto di resistenza.

b. c.