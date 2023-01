Cinque giorni da incubo Sequestra e picchia la ex

Approfittando della convivenza forzata dovuta al lockdown del 2020, non le aveva risparmiato schiaffi, minacce, insulti, tenendole sempre sotto controllo il cellulare. Poi quando lei se n’era finalmente andata, si palesava sul suo posto di lavoro o le telefonava continuamente, per minacciarla anche di ucciderla o di inviare ad altri sue foto osé. Cosa che alla fine ha effettivamente fatto: video e immagini che sarebbero dovute rimanere private, scattate ai tempi della loro relazione, sono stati inviati all’ex marito di lei, che vive in Marocco, il quale dopo averli visti ha chiesto l’affido esclusivo della loro figlia. Finché per ben cinque giorni, dal 20 al 25 giugno 2020, lui l’ha sequestrata: dopo essersi presentato sotto casa di lei, una sera, l’ha convinta a salire in auto con la scusa di andare in un locale a parlare, e invece l’ha portata a casa sua, a Firenze, e qui l’ha rinchiusa, trattenendola anche con minacce e percosse. Solo le preghiere disperate della donna, alla fine, l’hanno convinto a lasciarla tornare a casa.

Ieri mattina, a processo per maltrattamenti, stalking, sequestro di persona aggravato dai motivi futili e abbietti (la morbosa gelosia), la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – reato aggravato dall’essere stato commesso ai danni della ex compagna, per motivi futili e con crudeltà, data la scelta di inviare il materiale proprio all’ex marito della donna, sapendo che in questo modo le avrebbe causato problemi legati all’affidamento della figlia, che in quel momento si trovava proprio col padre in Marocco – e violenza privata, il giovane marocchino di 27 anni, difeso dall’avvocato Donata Malmusi, è stato condannato a due anni e quattro mesi, con rito abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo della pena). Il pm aveva chiesto una condanna a tre anni, ma la giudice Grazia Nart ha optato per una pena inferiore.

La vittima del ragazzo è una sua connazionale di 30 anni: i due hanno avuto una relazione tra marzo e giugno del 2020, che però si è poi conclusa dopo qualche tempo a causa appunto della morbosa gelosia del giovane e dei suoi atteggiamenti minacciosi e violenti, a volte causati anche dal suo stato di dipendenza dalle sostanze stupefacenti.

Federica Orlandi