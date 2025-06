Cinque giorni di festa a San Giovanni Battista

Cinque giorni di sagra parrocchiale da oggi a domenica nella centralissima chiesa di San Giovanni Battista di Casalecchio. Ritorna un appuntamento sentito nella parrocchia centrale di via Marconi, dove si svolgerà un programma di carattere religioso che culminerà nella messa solenne in occasione della festa della natività di San Giovanni. Oggi alle 18.30 si aprono gli stand gastronomici con punto ristoro, musica e giochi per i bambini, attrazioni che si ripropongono fino alle 24 di domenica, giornata nella quale è prevista anche l’estrazione dei premi della lotteria con la quale la comunità si propone di sostenere le attività parrocchiali. Come l’estate ragazzi, che proprio in questi giorni raccoglie i giovanissimi delle due comunità, San Martino e San Giovanni, affidate alla cura di monsignor Roberto Macciantelli (nella foto). Sempre oggi, in programma l’apertura della mostra intitolata ‘Gaudì: architetto di cose sperate. L’audace cantiere della Sagrada Familia’, i cui curatori saranno a disposizione per visite guidate a partire dalla presentazione ufficiale di domani alle 18.

Per tanti può essere anche l’occasione per una visita a questa chiesa moderna: un capolavoro di architettura sacra contemporanea disegnata e progettata da Melchiorre Bega (Crevalcore 1898-Bologna 1978) nel contesto della campagna delle nuove chiese promossa dal cardinal Lercaro. Iniziata nel 1962 e consacrata nel 1967, edificata nel luogo dove i bombardamenti ridussero in macerie l’Albergo Reno. Nel battistero, visibile dall’esterno, oltre al fonte battesimale è collocata la scultura in bronzo che rappresenta San Giovanni Battista opera di Luciano Minguzzi.

g. m.