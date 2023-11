Cinque giovani talenti per Bologna Musica d’autore

Oltre 250 candidature arrivate da ogni angolo d’Italia. A testimoniare quanto la scena musicale nazionale sia vivace, in continua trasformazione, caratterizzata da un forte ricambio generazionale che attraversa i linguaggi diversi. Numeri che confermano anche quanto il BMA, Bologna Musica d’Autore Showcase Festival sia entrato tra le rassegne che meglio definiscono i panorami futuri del pop. Fortemente voluto da Leopoldo Cavalli quando acquisì gli studi di registrazione Fonoprint, la casa della canzone d’autore, il contest è diventato negli anni un festival itinerante, che permette ai talenti selezionati di salire sui palchi dei rock club più prestigiosi per confrontarsi con un pubblico autentico. È quello che succederà domani quando il Locomotiv (via Serlio 252) ospiterà la serata finale, presentando i cinque artisti selezionati da una giuria di addetti ai lavori, che decreterà i nomi dei due vincitori. Si alterneranno sul palco del locale, Evra, Giargo in Arte, Giovanni ti Amo, Moise, Still Charles, tutti giovanissimi, tutti capaci di intrecciare suoni diversi che passano dal rock all’elettronica, dall’hip hop alla melodia, filtrandoli attraverso la lente del pop e della canzone. Per il vincitore ci sono a disposizione 10 ore di registrazione negli studi Fonoprint, nella stessa sala, carica di storia e di creatività, dove Lucio Dalla, che dello studio è stato socio, ha registrato alcuni dei suoi capolavori, come Caruso, sia nella versione solista sia in quella in coppia con Luciano Pavarotti, mixer e microfoni che hanno visto susseguirsi nomi come Vasco Rossi, Samuele Bersani, Luca Carboni e di recente Colapesce DiMartino e il dj americano Jeff Mills. Un riconoscimento che può avere una notevole importanza in una carriera agli esordi. Per il miglior spettacolo dal vivo, invece, il premio è la realizzazione di una Fonoprint Live Session, formato che ha già visto protagonisti, tra i tanti, Lo Stato Sociale, Extraliscio, La Rappresentante di Lista. Ospiti della serata saranno i Fuera (foto), molto giovani anche loro, con un suono colorato e fatto di atmosfere psichedeliche che hanno l’aspirazione di portare il pubblico in un’altra dimensione e di farlo ballare lontano dalle necessità quotidiane. ‘Circo Mezzaluna’ si chiama il loro album più recente, miscela accattivante di jazz, rap e techno. E’ appena uscito il nuovo brano, Mariposa.

Pierfrancesco Pacoda