Cinque milioni per ricostruire il vecchio ponte di Lorenzatico

In arrivo a San Giovanni in Persiceto i fondi post alluvione. E in primo piano c’è la realizzazione di un ponte nuovo che ne sostituirà uno vecchio. Stiamo parlando del ponte Loreto, che scavalca il torrente Samoggia, nella località della frazione di Lorenzatico, che sarà demolito e ricostruito. Per questa nuova opera il governo, tramite il commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione, generale Francesco Paolo Figluolo, ha disposto infatti un finanziamento di 5 milioni di euro. "A seguito dell’emergenza idrogeologica del maggio scorso – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti, soddisfatto per i fondi che riceverà il Comune – il governo per quanto riguarda il territorio di Persiceto, ha stanziati oltre 10 milioni di euro. Fondi che saranno destinati a lavori di manutenzione delle strade e ricostruzione necessari sul nostro territorio comunale".

L’assegnazione dei fondi è stata ufficializzata dall’ordinanza del commissario straordinario alla ricostruzione. Per quanto riguarda il territorio persicetano, oltre al finanziamento del ponte Loreto per 5.000.000 di euro, che sarà demolito e ricostruito, e la cui progettazione ed esecuzione saranno gestite dalla struttura tecnica competente della Regione, ci sono 3.775.000 euro per la demolizione e la ricostruzione del ponte Bailey in località Santa Maria in Strada, al confine fra i comuni di San Giovanni e Anzola: l’ente capofila per questo intervento è il Comune di Anzola.

Infine, 1.388.918 euro vanno alla manutenzione straordinaria delle strade. "Si può certamente dire che il ponte Loreto – continua il primo cittadino – sia un sorvegliato speciale già protagonista di una imponente opera di manutenzione degli argini e di pulizia dell’alveo; perché qualche tempo fa del legname si era accumulato pericolosamente a ridosso del ponte e fu necessario intervenire con appositi mezzi per rimuovere la legna che si era accatastata". La scelta di realizzare una nuova opera, anziché intervenire su quella esistente, permetterà di adottare soluzioni progettuali all’insegna di una maggiore sicurezza. "Ora gli argini sono stati rialzati e l’amministrazione comunale di Persiceto – sottolinea il sindaco Pellegatti –, quando sarà redatto il progetto del nuovo manufatto da parte della Regione, chiederà espressamente che la nuova opera sia alzata, rispetto all’altezza attuale, visto che anche gli argini sono stati alzati. In questo modo il ponte risulterà in totale sicurezza rispetto alle piene che si potrebbero verificare".

Pier Luigi Trombetta