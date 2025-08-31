Cinque nuovi mezzi per i tecnici del Comune

Cinque mezzi nuovi di zecca a disposizione degli operatori comunali. Lunedì scorso sono stati messi in servizio un veicolo a disposizione del personale amministrativo, un furgone, due mini autocarri a supporto dell’ attività svolta dalla squadra esterna dell’unità operativa lavori pubblici e un mezzo cingolato per la trinciatura dei sarmenti e residui vegetali. "L’acquisto delle nuove dotazioni a disposizione della squadra esterna rappresenta un doppio atto di responsabilità da parte dell’amministrazione che ho l’onore di condurre – chiarisce il sindaco Giuseppe Argentieri –. Con questo investimento dotiamo il personale di mezzi sicuri, affidabili e a minor impatto ambientale. Inoltre la nuova attrezzatura permetterà una maggiore efficienza ed efficacia dello svolgimento dei lavori di manutenzione e gestione del territorio del nostro comune, permettendo spostamenti più rapidi e trasporti più voluminosi al servizio del vasto territorio comunale, permettendo l’erogazione di servizi manutentivi di maggiore qualità".

L’investimento complessivo, da circa 70 mila euro, servirà ad accrescere la capacità operativa di un servizio che svolge ancora in economia una parte significativa dei lavori pubblici. Molto varie le attività svolte: dalla manutenzione degli edifici comunali, alla pubblica illuminazione fino al giardinaggio. "Cerchiamo di svolgere internamente più operazioni possibili – spiega l’architetto Giovanni Facciorusso, responsabile dell’unità operativa lavori pubblici e manutenzioni –. Grazie al supporto di una ditta esterna, riusciamo a garantire almeno tre tagli all’anno su tutte le superfici a prato. L’amministrazione si sta impegnando a mantenere il numero degli addetti, dopo anni di calo in un contesto di continuo riassestamento della finanza pubblica. Fino a 15 anni fa, gli operatori esterni del comune di Vergato erano una ventina. Un contributo importante può venire anche da meccanismi di selezione del personale molto attenti alle esigenze dell’ente, ricercando persone in grado di coprire più attività".

Il servizio manutenzioni del Comune può contare su una squadra composta da 6 addetti e un caposquadra. entrato da poco in organico. "Colgo l’occasione – conclude il sindaco – per ringraziare i ragazzi e le ragazze della squadra esterna per il prezioso lavoro quotidiano che svolgono, coordinati dall’architetto Facciorusso e dalla dottoressa Casadei. Noi vogliamo essere sempre più vicini alle esigenze quotidiane dei cittadini di Vergato".

Fabio Marchioni