‘Cinque pezzi buoni’ assieme a Bonifacci

Stasera alle 21 in piazza coperta di Salaborsa torna il ciclo di incontri sul giornalismo Cinque pezzi buoni, nato dalla collaborazione tra il Master in giornalismo dell’Unibo e la Salaborsa L’ospite sarà lo scrittore e sceneggiatore bolognese Fabio Bonifacci: classe 1962, nato e cresciuto alla Barca, in 25 anni di carriera ha scritto oltre trenta film. Tra i titoli più amati E allora mambo, Si può fare, Lezioni di cioccolato, Mio fratello rincorre i dinosauri. Nel 2009 ha pubblicato sul suo sito ’Scrivilo ancora, Sam’, un corso gratuito di scrittura creativa seguito da oltre 10 mila persone. Attualmente è in sala con L’ultima volta che siamo stati bambini, opera di esordio alla regia di Claudio Bisio di cui ha curato la sceneggiatura.