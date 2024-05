Cinque spacciatori in manette. Sequestrati droga e 25mila euro

Cinque arresti per spaccio e il sequestro di 600 grammi di cocaina e 25mila euro in contanti. È il bilancio dei nuovi controlli all’ex caserma Stamoto. A tradire la banda, composta da marocchini e tunisini, tutti sulla trentina, è stata una la Lancia Y.

L’auto è stata utilizzata da due dei 5 pusher per raggiungere l’ex Stamoto e spacciare la droga. Gli agenti della Mobile l’hanno seguita durante tutti gli spostamenti, fin quando non sono intervenuti arrestando i malviventi che si stavano accordando per la vendita di un grande quantitativo di sostanza.

Dopo l’intervento degli agenti, i pusher hanno provato a scappare, ma sono stati bloccati. Tre di loro hanno diversi precedenti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Un altro ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e immigrazione. L’ultimo, irregolare, non era invece mai stato fermato.