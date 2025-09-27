Cinquecento firme per il canile: "Vogliamo ricominciare da Sasso"

"Una raccolta firme per riavere un canile a Sasso Marconi". È questo l’appello che i volontari de ‘Il Vagabondo’, spazzato via dalla tragica alluvione dello scorso ottobre, rilanciano senza sosta. Un appello che torna ora a coinvolgere la comunità, con la speranza di poter finalmente trovare un luogo sicuro in cui ripartire e sbloccare così "una situazione di stallo".

Nonostante la straordinaria gara di solidarietà, che nei mesi scorsi ha consentito di raccogliere oltre 300mila euro, trovare un terreno su cui poter ricostruire il canile sembra, infatti, rimanere un nodo ancora difficile da sciogliere. "Tra poco sarà passato un anno da quella tremenda alluvione – ricorda Anna Fiorani, presidente dell’associazione ‘Il Vagabondo’ – eppure non abbiamo ancora ricevuto risposte. Serve un impegno concreto per superare gli ostacoli e individuare un terreno su cui sia possibile ricostruire il nostro canile". La volontà, infatti, sarebbe proprio quella di ricominciare da Sasso Marconi. "Qui la nostra realtà era molto conosciuta, tanto da essere diventata nel tempo un luogo di ritrovo per le famiglie che portavano a passeggio i cani oltre che un rifugio per gli animali stessi – prosegue –. Il nostro desiderio è ricominciare ciò che l’alluvione dello scorso ottobre ha violentemente interrotto e tornare a farlo nel nostro territorio, vicino alla comunità".

La raccolta di firme, rivolta esclusivamente ai residenti di Sasso Marconi e che sarà presentata in Comune, ha già raggiunto cinquecento adesioni e proseguirà fino alla prima settimana di ottobre. "La solidarietà che stiamo continuando a ricevere – continua Fiorani – è un segnale che conferma il forte legame tra la nostra realtà, il territorio e la cittadinanza". Alcuni dei cani salvati dalla piena dello scorso ottobre sono già stati adottati, mentre gli altri sono tuttora ospitati in pensioni private. "Una parte dei fondi raccolti durante la gara di solidarietà è vincolata alla futura ricostruzione del canile, mentre l’altra serve attualmente a coprire le spese per il mantenimento degli animali nelle strutture provvisorie – conclude Fiorani –. Nel frattempo, continuiamo a rimboccarci le maniche senza sosta".

L’impegno da parte dell’amministrazione, assicura il sindaco Roberto Parmeggiani, rimane costante. "Fino ad oggi non sono stati individuati terreni, né pubblici né privati, sui quali sia possibile intervenire. Tuttavia, stiamo lavorando alla redazione del Piano Urbanistico Generale per prevedere, all’interno del nostro territorio, un’area da destinare alla realizzazione del canile – spiega il primo cittadino –. Attualmente, secondo il piano urbanistico in vigore, non è possibile costruire una struttura di questo tipo in nessuna delle aree disponibili. Sarà quindi necessario attendere l’approvazione del Pug per poter affrontare la questione dal punto di vista urbanistico e normativo. Dopo di che, la nostra disponibilità resterà massima per individuare un’area idonea".

Giorgia De Cupertinis