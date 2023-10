Cinzia Bomoll torna al giallo

Da sempre la bolognese Cinzia Bomoll alterna scrittura e macchina da presa, sia come regista (La California) che come sceneggiatrice e produttrice. Torna ora alla scrittura con ’Non dire gatto. Un’indagine di Nives Bonora’ (ed Ponte alle Grazie) che presenta oggi alle 18,30 alla libreria coop Ambasciatori di via Orefici. L’ispettrice Bonora, insofferente delle regole e dalla vita complicata, si trova invischiata in una indagine ’privata’ che affonderà dietro gli argini del Po nella provincia ferrarese.