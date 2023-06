Cinzia Zaccaroni al Parco Lupicchio

E’ Castel Maggiore ad aprire oggi la 24ª edizione di ‘Borghi e frazioni in musica’, una delle rassegne musicali più longeve del territorio dell’Unione Reno Galliera. L’appuntamento è fissato alle 19 nel parco Lupicchio (ingresso e parcheggio da via Loi – Frabaccia) con il food truck e, a seguire, alle 21,30, il concerto di Cinzia Zaccaroni ft Dirùpators. La rassegna, che durerà fino al 16 agosto, prevede nove concerti all’aperto, tra parchi, piazze e ville nei comuni di Argelato, Castel Maggiore, Granarolo, Minerbio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, per una proposta musicale varia per generi ed interpretazioni. In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Biagi D’Antona.