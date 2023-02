"Ciò che conta è l’unità O si perderanno pezzi di elettorato e partito"

di Rosalba Carbutti

Il deputato dem Andrea De Maria ci credeva nella vittoria del “pres“, come viene chiamato Stefano Bonaccini in Emilia. Ma, il giorno dopo, il mantra è unità: "La sfida ora è tenere insieme il Pd. Dobbiamo creare le condizioni per farlo".

Teme una scissione?

"Una delle responsabilità di chi vince un congresso è tenere insieme il partito. Anche la mappa del voto ci fa capire quanto sia importante fare sintesi tra le nostre posizioni. Elly è forte nei centri storici, Stefano più in provincia. Il risultato è stato equilibrato. Il nemico non è dentro il Pd, ma è la destra".

A Bologna ha stravinto Schlein e anche in Federazione Pd. Che cosa ne pensa?

"Bonaccini è andato bene nei comuni dell’hinterland, dove ha vinto nella stragrande maggioranza. A Bologna città, soprattutto in centro, invece, è andata molto forte Schlein. Anche per questo serve ora unire la radicalità delle battaglie politiche con la cultura di governo".

Questo risultato cambierà qualcosa negli equilibri della Federazione Pd di Bologna?

"Non ho mai sovrapposto i temi della Federazione con quelli del congresso nazionale. Valeva prima, quando Bonaccini era favorito, vale adesso. Ripeto la necessità dell’unità. Bologna è chiamata a essere in prima fila su questo".

Lombardo, ex dem oggi in Azione, ha scritto: "Ora la parte più riformista del Pd non ha più ragione di rimanerci". Ha ragione?

"Io da quando ho 16 anni non ho mai cambiato la mia strada. Però rischiamo di perdere forze preziose. Se non si fa sintesi tra posizioni diverse, ci perderà il Pd e rischieremo che pezzi di partito e di elettorato se ne andranno".

Per la prima volta il voto nei circoli non è stato confermato dai gazebo.

"In città successe anche con Gianni Cuperlo. Vinse nei circoli, ma alle primarie stravinse Matteo Renzi. Una parte di elettori più moderati venne ai gazebo per sostenere l’ex sindaco. Oggi è successo l’inverso: sono arrivate tante persone da sinistra che hanno sostenuto Schlein alle primarie. Bene così se loro resteranno nel Pd e non se ne andrà qualcuno che c’è già".

Lei propose il ticket Bonaccini-Schlein. L’ex Sardina Santori ha detto: "Chi l’ha proposto faccia un bagno di umiltà". Che ne pensa?

"Mi permetto un consiglio: l’arroganza in politica è sempre un errore. Se si ragiona di vincitori e vinti, a maggior ragione con risultati come questi, si fa un danno al Pd".

Proporrebbe, oggi, il ticket al contrario?

"Lo proposi in un momento ben diverso, per dare un messaggio di unità, quando Bonaccini era candidato ed Elly no. Quello che farà Stefano lo deciderà lui".

L’onda Schlein ha portato molta gente al voto. Molti anche della Cgil?

"Credo che un pezzo di elettorato più a sinistra del Pd sia andato ai gazebo. E in parte anche organizzato".

Che cosa è mancato per vincere?

"La proposta di Elly è apparsa più di rinnovamento. Ritenevo e ritengo più giusta la proposta di Stefano per la segreteria, ma non ho mai sottovalutato Elly".