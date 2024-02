Cioccola-ti-amo, al via il fine settimana più goloso dell’anno

Due giorni di piacere puro al gusto di cioccolato sabato e domenica prossima a Casalecchio dove fra scuole, piazze, strade e ristoranti va in onda l’edizione numero quattordici della manifestazione più ghiotta dell’anno: il ‘Cioccola-ti-amo’: degustazioni, laboratori, concorsi, passeggiate, mercatini e spettacoli tutti all’insegna del più goloso e misterioso fra gli alimenti. Una formula pensata dalla società cooperativa Eventi insieme all’associazione nazionale dei maestri cioccolatieri CiocchinBo che porta nella cittadina sul Reno cioccolata di alta qualità, prodotti da artigiani provenienti da tutta Italia. Il programma inizia sabato alle 9.30, con l’inaugurazione della manifestazione in piazza del Popolo col sindaco Massimo Bosso, il presidente dell’associazione CiocchinBo, Giuseppe Sartoni e del presidente della Società Eventi Ivan Aldrovandi. Seguirà la passeggiata aperta a tutti e guidata dal gruppo Nordic walking della polisportiva Masi, in un percorso attraverso i parchi cittadini. I più piccoli, in accordo con LInFA, avranno a disposizione vari laboratori sul cioccolato, ed entrambi i pomeriggi potranno cimentarsi nel laboratorio di cookies design gratuito con la Pasticceria Filippini. I più grandi potranno invece mettersi alla prova nel grande gioco collettivo della Cioccoricetta, inviando la propria ricetta a base di cacao a grafica@eventibologna.com, per portarsi a casa il primo premio: diversi chili di dolcissimo cioccolato.

Non mancheranno le proposte gastronomiche, con il menù a base di cioccolato del ristorante Tramvia, mentre alla gelateria Colibrì si potranno provare nuovi gusti dedicati al cioccolato artigianale. E dopo alcuni anni di sospensione torna anche la gara tra i cioccolatieri per la migliore pralina dolce e salata. Dopo il grande interesse suscitato alle ultime edizioni, tornerà il laboratorio didattico con assaggi a cura dell’Istituto Alberghiero Luigi Veronelli e dei suoi docenti e allievi. Nella due giorni sarà anche possibile visitare la mostra sul cioccolato nella storia attraverso la collezione storica Quadri e Venturi.

"Ringraziamo gli organizzatori di un evento che è diventato ormai una tradizione del nostro territorio. Il cioccolato è cultura, è storia, ma anche promozione del territorio e delle sue eccellenze, a cominciare dall’istituto alberghiero Luigi Veronelli che partecipa da sempre a questa iniziativa con laboratori, degustazioni e momenti di formazione aperti alla cittadinanza", osserva il sindaco Massimo Bosso mentre Giuseppe Sartoni di CiocchinBo ribadisce che il ‘cibo degli dei’ " fa bene. È ricco di antiossidanti, che combattono l’invecchiamento delle cellule, in particolare di quelle cerebrali. Inoltre il cioccolato fondente, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, è un alleato prezioso per il contenimento del colesterolo e nelle diete; aiuta infatti a metabolizzare i carboidrati e grazie alla seratonina che il suo gusto scatena dà un senso generale di benessere".

g.m.