Cioccolato, biscotti e dolci: acquistandoli si aiuta Bimbo Tu

Allegria e solidarietà i grandi protagonisti dell’evento che Gioia Martini ha organizzato e allestito nel tratto di Galleria Cavour di sua proprietà. Dalle 15.30 alle 19.30, sarà possibile per tutti i visitatori contribuire alla causa benefica a favore di Bimbo Tu acquistando cioccolata in tazza, biscotti pan di zenzero e dolci. Il ricavato sarò destinato al sostegno dell’associazione Bimbo Tu che dal 2007 è al fianco dei bambini affetti da patologie del sistema nervoso centrale e alle loro famiglie all’interno dei reparto di Neurochirurgia e Neuropsichiatria infantile dei tre principali ospedali bolognesi: Bellaria, Policlinico Sant’Orsola e Maggiore. La mission di Gioia Martini e Bimbo Tu è quella di offrire sostegno e accoglienza gratuita alle famiglie che si trovano ad affrontare le complessità emotive e logistiche legate alla malattia e al percorso di cura (www.bimbotu.it). Il pomeriggio riserverà particolare attenzione e sorprese soprattutto per i più piccoli. Sarà inoltre possibile scattare una foto ricordo all’interno della hall di Galleria Cavour, per l’occasione trasformata in un set fotografico dedicato al Natale.