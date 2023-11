Cioccolato d’autunno nelle strade

Non sarà come nella Fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, ma ci si va vicini. Oggi, dalle 11 alle 18, si svolgerà a Monghidoro la prima edizione di "Cioccodor", evento organizzato dal nuovo comitato dei commercianti, lungo la via Garibaldi. Il nuovo comitato denominato "Munghidor" è nato infatti per unire molteplici realtà così da poter dar vita a eventi e attività che creino un ulteriore incentivo a far conoscere l’Appennino tutto l’anno. La presidente Giulia Santinami e tutto il direttivo tengono a ringraziare la sindaca Barbara Panzacchi, il gruppo "Il Regaz di Bolo" e Ascom Confcommercio, nonché tutti i commercianti di Monghidoro che hanno riposto la loro fiducia in questa neonata realtà. "Munghidor" ha già previsto la realizzazione di varie manifestazioni ed eventi e Cioccodor è il primo della rassegna, con bancarelle di cioccolato artigianale con maestri cioccolatieri locali, dolci sorprese con dessert al cioccolato e prelibatezze gourmet, degustazioni di cioccolato, intrattenimento con laboratori e tanto artigianato in esposizione. "C’è grande attesa per questa prima edizione di Cioccodor e ringrazio davvero la presidente e il direttivo del nuovo comitato commercianti", dichiara la prima cittadina.