Cipriani avverte i cittadini: "Tenete le fatture"

Lorenzo Cipriani, presidente del quartiere Porto-Saragozza, approva la mossa dell’assessora Luisa Guidone per "allargare la zona rossa anche a via Saffi e ai Colli".

Crede che l’impegno del Comune, in questo senso, sia importante?

"Eccome. Abbiamo ancora criticità. Se c’è la possibilità di avere rimborsi anche per chi abita in via Saffi o sui Colli è giusto provarci. Non ci sono state evacuazioni o danni come in Romagna, ma certamente ci sono stati problemi".

Quando via Saffi è stata chiusa, le attività commerciali sono state penalizzate. E così anche quelle sui Colli, con l’ordinanza in corso che vieta di andare in parchi e giardini...

"Sì. Ci sono state cantine allagate in via Saffi e in una parte dei Colli del quartiere Porto-Saragozza abbiamo già avviato interlocuzioni con Capriolandia, l’oasi verde di via del Ravone, che è su una strade dove le auto non possono passare".

I cittadini, comunque, chiedono a gran voce di poter rientrare negli aiuti del governo...

"A tutti i residenti che mi hanno contattato nei giorni dell’alluvione ho detto di conservare tutte le fatture delle ditte incaricate per la pulizia e di fare più foto possibili dei danni subiti proprio in virtù di quelli che potranno essere i passi necessari per accedere ai rimborsi".

Il mantra che ripetono i cittadini è fare in fretta...

"Per questo è necessario mettere in mano al presidente della regione, Stefano Bonaccini, la gestione della ricostruzione. Senza perdere tempo, con polemiche strumentali".

ros. carb.