Circo, musica e teatro. Quattro giorni di festa

Al via, dal 12 al 21 giugno, a Sant’Agata, nell’ambito di Festamobile, la quinta edizione di Ri-Creazione. Si tratta di un festival teatrale per ragazzi e con spettacoli adatti a tutte le età. "Quattro giorni di spettacolo – spiegano gli organizzatori – tra circo contemporaneo, musica, teatro di figura e burattini organizzati dal Teatro Bibiena che, per le giornate estive, sposta la programmazione all’aperto così da coinvolgere e riunire i diversi pubblici nella piazza, nelle vie cittadine e nei parchi. Spettacoli insoliti e di rara bellezza a ingresso gratuito. Spettacoli ricercati e in controtendenza". Ad aprire il festival la frizzante band Badaboomer (giovedì 12). E poi Veronica Gonzales col Teatro dei piedi (giovedì) e la Compagnia Bubbles con Circus con Man in Bubble e la tempesta di bolle (sabato). A Ri-Creazione è possibile assistere a Officina Meccanografica Sentimentale della Compagnia Samovar (venerdì) con uno spettacolo a cui si può partecipare al massimo in sette persone alla volta. E i burattini sono quelli di Italo Pecoretti (giovedì), maestro burattinaio toscano.

"A Ri-Creazione – continuano gli organizzatori – è possibile trovare la Compagnia Circo Bipolar in Cafè Rouge (sabato) con numeri mozzafiato al trapezio e eleganti esercizi di giocoleria e i Black Blues Brothers (venerdì) un gruppo di acrobati keniani con le loro acrobazie e piramidi umane". E continuano: "Insomma, una festa di popolo e di teatro in piazza e per le strade del paese. Il 15 al parco Mezzaluna il Teatro Bibiena – Comune di Sant’Agata – organizzano un pic-nic accompagnato da oltre 60 giochi in legno. Un viaggio tra i giochi di legno di un tempo. E conclude la rassegna, il 21 giugno, la Festa internazionale della musica, con la banda comunale di Sant’Agata; un momento in musica popolare per sottolineare l’importanza che la banda svolge nella comunità". Festamobile e Ri-Creazione sono sostenute dalla Regione.

p. l. t.