Circoli Pd, la rabbia non si placa: "La Federazione ci deve incontrare"

Non c’è pace nel Pd dopo l’annuncio della chiusura di 33 circoli tra Bologna e provincia. Dopo l’assemblea di mercoledì coi segretari delle vecchie sezioni, partecipatissima, voluta dalla segretaria provinciale dem Federica Mazzoni per illustrare il piano di rientro dal debito di 4 milioni di euro, resta la rabbia.

L’intesa con la Fondazione Duemila, cassaforte degli immobili ex Ds, e il Pd, d’altra parte, non è facile da digerire per chi "al partito e a queste sedi ha dato la vita", ricordano alcuni della vecchia guardia. Gli iscritti del circolo dem Andrea Costa, guidati dal segretario Federico Diamanti, sono tra i più arrabbiati, visto che la sede di Casetta Rossa, immobile di pregio, è in cima alla lista delle sedi da sacrificare. Venerdì, nel corso di una riunione coi militanti, non sono mancati appelli a resistere. Tant’è che alla fine del summit è stato redatto un documento, inviato ai vertici della Federazione bolognese del Pd, in cui viene richiesto "un incontro urgente", rivendicando la "necessità di tutelare la storia decennale della nostra sede, punto di riferimento di tutto il quartiere". Una richiesta di chiarimenti che, presto, potrebbe arrivare da altri circoli a rischio chiusura.

Contestualmente s’inizia a ragionare su un’alternativa al Parco Nord per la festa dell’Unità. Da quello che filtra il parco Caserme Rosse a Corticella potrebbe non essere la scelta giusta, come annunciato. l cantiere del tram e i lavori per allestire la location potrebbero frenare questa ipotesi, viste le ristrettezze economiche del partito. Morale: c’è già chi avanza l’idea del parco Cevenini di Borgo Panigale. I vantaggi? È gestito dal Pd durante l’anno per varie iniziative e ha già l’allestimento pronto.